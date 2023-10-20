«الاتحادية للضرائب» تعرض 3 خدمات جديدة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت زهرة الدهماني، مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تهدف من مشاركتها في «جيتكس جلوبال» هذا العام إلى نشر الوعي الضريبي بين المتعاملين معها بشأن ما تقدمه إليهم من خدمات، حيث تعرض ثلاث خدمات جديدة.

وقالت: تتمثل الخدمة الأولى في التسجيل بضريبة الشركات. وكما نعلم جميعاً، فقد بدأ سريان هذه الضريبة فعلياً في الأول من يوليو الماضي. وتبغي الهيئة من خلال مشاركتها في «جيتكس» توعية جمهور المعرض من ممثلي الشركات المسجلة في كلٍ من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بأهمية التسجيل في ضريبة الشركات وبالشروط الواجب الالتزام بها في عملية التسجيل.

وتابعت: أما عن الخدمة الجديدة الثانية فهي «موفّق»، وهي باقة جديدة صممتها الهيئة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. كانت هذه الفئة من الشركات تتحمل عبئاً كبيراً يخص التزامها الضريبي، بما في ذلك التسجيل، الحصول على المعلومات الضريبية ذات الصلة من الهيئة، أو امتلاك أنظمة محاسبية ضريبية تستطيع من خلالها تقديم إقرارها الضريبي بسهولة، ثم سداد الضرائب المستحقة عليها.

وأضافت: «أخيراً، يعرض جناح الهيئة الخدمة الجديدة الثالثة وهي «10X»، والتي تُعد بمثابة منصة تدريبية تتضمن برامج تدريبية لموظفي الهيئة، حرصاً من جانبها على ضمان إلمام كافة موظفيها بالقدر اللازم من المعلومات المتعلقة بالقوانين والإجراءات الضريبية السائدة في الدولة.

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