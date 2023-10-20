عمار بن حميد يزور جناح حكومة الشارقة في «جيتكس جلوبال»

المصدر: الشارقة - البيان

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زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، جناح حكومة الشارقة في معرض «جيتكس جلوبال»، وكان في استقباله الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، رئيس اللجنة العليا للجناح، حيث أطلعه على أبرز ما يقدمه الجناح من مشروعات مبتكرة، وما يعرضه من أحدث التقنيات التي تستثمر فيها حكومة الشارقة، في إطار مسيرة الإمارة نحو التحول الرقمي الشامل والمستدام.

وشهد جناح الشارقة تدشين مبادرة منصة لاختصار روابط الويب «URL» الخاصة بحكومة الشارقة حصرياً، والتي طرحها مركز الشارقة للأمن السيبراني، بدعم من دائرة الحكومة الإلكترونية.

وتستخدم المنصة النطاق الرسمي لحكومة الشارقة shj.ae، لضمان تمكّن جميع المعنيين من التحقق بسهولة من أي رابط رسمي تتم مشاركته معهم، لأجل مواجهة أي محاولات للاحتيال.

وضمن جهوده الدؤوبة للمضي بإمارة الشارقة نحو مستقبل ذكي ورقمي وآمن إلكترونياً، أعلن المركز أيضاً عن مشروع «قياس المهارات السيبرانية في إمارة الشارقة»، حيث سيقوم المركز بإجراء تمرين توعوي يدعو عبره جميع الجهات الحكومية في الشارقة للمشاركة فيه.

وسيركز هذا التمرين على جمع المدخلات الضرورية اللازمة لتحديد المهارات السيبرانية الحالية، والاستثمار في مجموعة من المواهب الواعدة، ما سيسهم في دعم رؤية إمارة الشارقة، لتصبح واحدة من ضمن الحكومات الأكثر أمناً إلكترونياً على مستوى المنطقة.

كما أطلقت بلدية كلباء منصة «وافي»، والتي تهدف إلى خدمة العملاء ضمن الموقع والتطبيق الذكي لبوابة «كلباء الذكية»، والتي تستند إلى تقنية الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي»، إذ توفر المنصة قاعدة معرفية للاستفسارات العامة عن الخدمات المقدمة في موقع وتطبيق كلباء الذكية، إلى جانب مساعد افتراضي تفاعلي، باستخدام تقنية «تشات جي بي تي 4»، يسهل على المستخدمين الوصول إلى الخدمات المجانية بكل سلاسة وفاعلية.

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