الموارد البشرية بدبي تطلق تطبيقاً لإدارة المهام اليومية للموظفين

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في «جيتكس غلوبال» تطبيق «مهامي» لإدارة المهام اليومية للموظف بدقة تامة. وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام الدائرة حرص الدائرة على تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع الموارد البشرية الحكومية في الإمارة والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير العمل وتسهيل وسرعة تقديم الخدمات. وقال إن الدائرة تبذل قصارى جهدها لتأهيل الكفاءات المواطنة التأهيل المناسب لإدارة العمل الحكومي المستقبلي، من خلال تزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة، وحثهم على التعلم المستمر.

تطبيق «مهامي»

ويعتبر التطبيق مهماً لإدارة المهام اليومية للموظف، ويتيح للمسؤولين المتابعة اليومية الآنية لموظفيهم بداية من رئيس القسم لمتابعة موظفي قسمه، أو مدير الإدارة لمتابعة موظفي إدارته، أو المدير التنفيذي لمتابعة موظفي القطاع الذي يتبعه، وكذلك المدير العام للدائرة الذي يتيح له التطبيق المتابعة والتواصل مع مرؤوسيه.

وسيبدأ العمل في التطبيق في الدائرة في المرحلة الأولى، ويمكن تعميمه على جميع دوائر حكومة دبي في مرحلة لاحقة، ويتيح العديد من الخدمات والخصائص التي تسهل عملية التواصل بين الموظفين، إذ يتيح خاصة عمل مجموعات للتواصل ضمن القسم أو الإدارة الواحدة ويشرف على المجموعة رئيس القسم أو مدير الإدارة ويتم تبادل المعلومات والتوجيهات عبر المجموعة.

ويتيح تطبيق مهامي كذلك خاصية إنشاء وتبادل ملفات العمل بما فيها المشتركة بين الموظفين، والتوقيع عليها بسرية، وإدارة المشاريع من خلال التواصل المباشر للعاملين على مشروع واحد يتم خلاله تبادل المعلومات وإعطاء التوجيهات الخاصة بإدارة المشروع.

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