محاكم دبي تعرض لزوار «جيتكس» خدمة الزواج المدني عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

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عرضت محاكم دبي، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال»، خدمات مبتكرة؛ مثل خدمة «الزواج المدني عن بُعد»، وخدمة «الإشهاد الرقمي»، بما يعزز مكانتها في العالم الرقمي، ويضاف إلى قائمة إنجازاتها التي تسهم في تعزيز النظام القضائي.

وأكد محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، أن «خدمة الزواج المدني عن بعد» تتيح للمتعاملين من غير المسلمين والمقيمين في إمارة دبي فرصة الحصول على عقد زواج إلكتروني مصدق ومعترف به رسمياً في المحاكم، وهذا العقد لا يتطلب مزيداً من التصديقات في حال تم استخدامه داخل الدولة، ويشترط أن يكون أحد الأطراف من مقيمي الإمارة، وأن يكون سن الطرفين 21 عاماً.

واشارإلى البدء في تسجيل هذا العقد منذ الربع الثاني من العام الجاري، حيث وصل عدد العقود المدنية المسجلة إلى 147 عقداً.

وأكد العبيدلي سهولة الحصول على الخدمة، حيث يمكن للمتعاملين تحميل جميع الملفات بصيغة PDF وإرسالها إلكترونياً، ويجب أن تكون هذه الملفات مترجمة إلى اللغة العربية بترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل في الدولة، أما إذا كانت الملفات صادرة من خارج الدولة، فيجب تصديقها من قبل الجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة الخارجية وسفارة الدولة في البلد المعني، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الدولة.

الإشهاد الرقمي

كما عرفت المحاكم الزوار بخدمة «الإشهاد الرقمي»، حيث يمكن للمتعاملين الحصول على شهادات رسمية بصيغة إلكترونية، ما يسهل ويسرع عمليات التصديق والتوثيق، ويسهم في تحسين تجربة المتعاملين مع النظام القضائي الرقمي المتطور في إمارة دبي.

وقدم المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، شرحاً مفصلاً حول خدمة «الإشهاد الرقمي»، حيث تشتمل هذه الخدمة على توثيق الإقرارات وحصر الأموال والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، بالإضافة إلى توثيق التصرفات الشرعية مثل الهبات والوصايا الشرعية، وأشار إلى أن عدد المعاملات المتعلقة بهذه الخدمة بلغ 16752 معاملة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث.

وأوضح العبيدلي أن لطلب هذه الخدمة يجب أن يتبع المتعامل الإجراءات البسيطة.

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