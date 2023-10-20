تخطيط وتحليل حوادث السير بالذكاء الاصطناعي في دبي مستقبلاً

المصدر: دبي - البيان

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كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، عبر منصتها بمعرض «جيتكس غلوبال» للتكنولوجيا 2023، عن آلية جديدة ستستخدمها مستقبلاً في التخطيط الذكي لحوادث السير البسيطة، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي ستقوم بتحليل الحوادث البسيطة، وإصدار التقارير بشكل فوري للسائقين، دون أي تدخل بشري.

وبينت الشرطة أن الآلية الجديدة يتم العمل على تطويرها من خلال خدمة «الإبلاغ عن الحوادث البسيطة»، المتوفرة حالياً على تطبيقها وموقعها الإلكتروني، والتي تعتمد على إرسال السائقين لبيانات الحادث التي يتم التدقيق عليها من قبل رجل الشرطة المختص، ثم إرسال التقرير لطرفي الحادث، إلا أنه مستقبلاً سيكون إصدار التقارير دون الرجوع إلى رجل الشرطة، وإنما من خلال تحليل الذكاء الاصطناعي للحادث، وإرسال التقرير لطرفيه.

وأوضح اللواء خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في الشرطة، أن آلية استخدام الذكاء الاصطناعي في تخطيط الحوادث البسيطة، يجري تطويرها وإجراء التجارب عليها حالياً.

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