«ديوا الرقمية» و«نداء» تعززان إنترنت الأشياء والاتصالات في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، في «جيتكس غلوبال»، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، لتطوير خدمات متخصصة، تتمثل في إنترنت الأشياء، والاتصال عبر الألياف الضوئية والخدمات السحابية، وخدمات مراكز البيانات والخدمات السيبرانية.

وقع المذكرة منصور بوعصيبة المدير التنفيذي لـ «نداء»، والمهندس مروان سالم بن حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي، والرئيس التنفيذي لـ «ديوا الرقمية»، بحضور معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وحمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية.

وقال معالي سعيد الطاير «نعمل وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا لابتكار وتطوير الحلول التي تعزز نمو إنترنت الأشياء والاتصالات الحيوية، ويهدف تعاوننا مع «نداء»، إلى تعزيز قطاع الخدمات الرقمية بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة لديوا الرقمية، لضمان مستقبل مستدام وأكثر ترابطاً».

من جانبه، قال منصور بوعصيبة: «نلتزم في مؤسسة «نداء» بأعلى معايير السلامة والأمن السيبراني في العصر الرقمي الحديث. ونحن سعداء بالتعاون مع «ديوا الرقمية»، ونؤكد التزامنا بتطوير قطاع إنترنت الأشياء والاتصالات. ونهدف سوياً إلى وضع معايير جديدة للسلامة والابتكار والموثوقية، وتولي زمام المبادرة نحو عصر جديد من الكفاءة والابتكار في مختلف القطاعات. ويحمل هذا التحالف أهمية كبيرة في مهمتنا المتمثلة في تقديم حلول متطورة لحماية وخدمة متعاملينا».

بدوره، قال المهندس مروان سالم بن حيدر: «ملتزمون بتسخير تقنياتنا المشتركة لإطلاق الإمكانات الكاملة لخدماتنا الرقمية، وهذا التعاون سيؤدي إلى تحقيق تطورات غير مسبوقة.

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