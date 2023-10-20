«صحة دبي» تطلق «مواهب» لتعزيز التعليم الطبي والابتكار الصحي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة الصحة بدبي، في «جيتكس غلوبال»، أمس، منصة «مواهب» الذكية المتكاملة والمترابطة مع العديد من الأنظمة التابعة للجهات المختلفة في الإمارة، وهي متوافقة مع مبادئ سياسة خدمات 360.

وتهدف المنصة إلى دعم المواهب الصحية بمختلف مجالاتها من خلال ربط وتحويل جميع خدمات التدريب، والتعليم والأبحاث الطبية إلى منصة ذكية شاملة ومتكاملة ومترابطة مع منصة «شريان» لترخيص المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية بدبي. وأكد الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، أهمية هذه المنصة التي تشكل إضافة جديدة لرصيد الخدمات النوعية التي تقدمها الهيئة ، وهي ثمرة تعاون وشراكة بين الهيئة والعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى الخدمات المتعددة التي ستقدمها المنصة من خلال «دبي الآن»، المتعلقة بخدمات إدارة التعليم الطبي والأبحاث، التي توفرها الهيئة للمهنيين ، والطلبة العلوم الطبية، والباحثين والمنشآت ومراكز التدريب

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