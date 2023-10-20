تعاون بين «الخارجية» وشرطة دبي لتشكيل فرق وتنفيذ مشاريع

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت وزارة الخارجية في «جيتكس غلوبال»، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات والمؤسسات الحكومية في العمل من أجل تحقيق الرؤية والأهداف المشتركة، وتحقيق أفضل أداء بما يحقق المصلحة العامة.

وقّع المذكرة معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث والتحري، اللواء خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، العميد مروان عبد الكريم جلفار مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، العميد الدكتور أحمد المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، العميد صلاح بوعصيبة نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ومن طرف وزارة الخارجية سيف الطنيجي رئيس قسم الزيارات والعمليات، ومهرة الكندي رئيس قسم الخدمات المساندة.

وتنص المذكرة على تشكيل فرق عمل ولجان مشتركة، وتنفيذ مشاريع مستقبلية، وتطوير الأنشطة بين الطرفين .

وثمّن معالي الفريق المري، الشراكة والتعاون المستمرين مع وزارة الخارجية والحرص على التطوير الدائم لمنظومة العمل والشراكة، بما يحقق التميز والريادة في إسعاد المجتمع، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية، والتي تعزز من منظومة الأمن والأمان، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

وأكد الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم «أن هذه المذكرة تأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية نحو التميز والاستدامة، وتحقيق النقلة النوعية في الخدمات المقدمة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أراضيها. كما ستسهم في تعزيز تطوير وتحسين الخدمات وتعزيز الرفاهية، ما يسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع».

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