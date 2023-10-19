شراكة بين «نداء» و«دو» لتعزيز قطاع الاتصالات

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، و«دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال»، لاستكشاف مجالات محددة في قطاع الاتصالات والعمل معاً على تعزيزها.

وقع مذكرة التفاهم كل من منصور بو عصيبة، المدير التنفيذي لـ «نداء»، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وحددت المذكرة مجالات التعاون الرئيسية، مع التركيز على تسخير البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تمتلكها «دو» بهدف توسيع نطاق شبكة «نداء» وتقديم خدمات مبتكرة. ويهدف الجانبان من خلال هذه الشراكة إلى إحراز تقدم ملحوظ في العديد من المشاريع المهمة، حيث تخطط «نداء» للاستفادة من حلول دو وقدراتها في مجال إنترنت الأشياء ضمن شبكتها.

إضافة إلى ذلك، سيمكّن هذا التعاون «نداء» من الاستفادة من التغطية الواسعة لشبكة دو للهاتف المتحرك، والتي ستتيح وتضمن تجارب سلسة لخدمات التجوال الداخلي المحلي في جميع أنحاء الإمارات.

وقال منصور بو عصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة «نداء»: تُعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة للمضي قدماً للأمام للوفاء بالتزامنا بتوفير حلول الاتصالات المتطورة. فمن خلال الاستفادة من البنية التحتية للاتصالات في «دو»، إننا نتوقع توسيع نطاق شبكتنا وتقديم خدمات مبتكرة تُسهم في تعزيز سلامة دولة الإمارات العربية المتحدة وأمنها.

من جهته، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ «دو»: يسرنا التعاون وتوحيد جهودنا مع «نداء» لتعزيز أداء وجودة شبكات الاتصال من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية. وسيساهم الجمع بين البنية التحتية القوية لشركة «دو»، إلى جانب خبرة «نداء» في قطاع الاتصالات الحرجة، في خلق تجارب اتصال سلسة في جميع أنحاء الإمارات، إضافة إلى دفع عجلة الابتكار والتقدم في قطاع الاتصالات في الدولة.

وتُمهد مذكرة التفاهم هذه الطريق لخوض المزيد من المناقشات وتخصيص شروط الشراكة هذه بشكل رسمي ضمن اتفاقية طويلة الأمد، إلى جانب تحديد مجالات الاهتمام المشتركة ونماذج التعاون والأدوار والمسؤوليات وفرص العمل. وتعكس الشراكة بين «نداء» و«دو» الالتزام المشترك من جانبهما لتطوير قطاع الاتصالات في الإمارات والمساهمة في التحول الرقمي في البلاد.

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