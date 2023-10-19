تحالف بين «مزن» و«أسترا تك» لتعزيز أمن التقنية المالية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة «مُزن» شراكة استراتيجية مهمة مع شركة «أسترا تك» المتخصصة في التطوير والاستثمار التقني، بهدف توحيد مساعيهما المشتركة للتغلب على ما تواجهه الأسواق المحلية والعالمية من تحديات على صعيد الجرائم المالية، وتوسيع بصمتهما على الساحة العالمية.

يتماشى هذا التحالف مع استراتيجيات النمو المعتمدة في كل من «مُزن» و«أسترا تك»، ليعزز من نقاط قوتهما على نحو استثنائي. وكانت الشراكة قد وقعت على هامش فعالية «فينتك سيرج» بحضور كل من الدكتور محمد الحسين، مؤسس شركة «مزن» ورئيسها التنفيذي، وعبدالله أبو شيخ، مؤسس «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لشركة «بوتيم».

ومن شأن هذه الخطوة الاستراتيجية أن تدعم «مُزن» لتحقيق هدفها المتمثل في الانتشار ضمن السوق الإماراتي، من جهة، وأن تتناغم من جهة أخرى مع ما تبذله الشركة من جهود كبيرة في سبيل تعزيز إطار الامتثال ومحاربة الجرائم المالية في المنطقة، كما تُعنى هذه الشراكة بوضع حجر الأساس للامتثال والارتقاء بمستوى الحماية الأمنية والشفافية في العمليات المالية، فمن خلال تطبيق «بوتيم» المدعوم بمنصة التقنية المالية والدفع الإلكتروني السلس «باي بي» من «أسترا تك»، تتيح هذه الشراكة الفرصة أمام 150 مليون مستخدم لتطبيق «بوتيم» الاستفادة من إمكانات التقنية المالية المدعومة بحماية أمنية إضافية عبر منصة «فوكال» من «مُزن».

وقال الدكتور محمد الحسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مُزن»: إن تحالفنا الاستراتيجي مع «أسترا تك» يهدف إلى تحصين البنية التحتية المالية للمستقبل وإعادة رسم ملامح الامتثال لمكافحة الاحتيال المالي، وذلك عبر الجمع بين ابتكاراتنا القائمة على الذكاء الاصطناعي وبين رؤية «أسترا تك» الرامية إلى تطوير الخدمات التي توفرها المنصات التكنولوجية الرائدة.

وأضاف: إن التطور المستمر والسريع في سوق الإمارات شجعنا على تعزيز استراتيجيتنا في تحقيق الأمن المالي على مستوى الدولة، ونقل هذه التجربة أيضاً على المستوى العالمي.

من جانبه، قال عبدالله أبو شيخ، مؤسس «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لشركة «بوتيم»: إن تعاوننا مع «مُزن» يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى تطوير التطبيقات والارتقاء بها لتصبح من النوع الـ«ألترا آب»، وذلك عبر دمجها مع عدة منصات أخرى لتمكين التطبيقات من تقديم خدمات شاملة ومتنوعة يمكن استخدامها في جميع مجالات الحياة بشكل يومي، ولقد شاهدنا التطور الكبير لتطبيق بوتيم عندما تم دعمه بمنصة «باي بي»، حيث أصبح «بوتيم» منصة شاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية بدءاً من تسهيل المعاملات المباشرة من مستخدم إلى مستخدم آخر، والتحويلات المالية الدولية، وصولاً إلى البطاقات مسبقة الدفع، وأسهم ذلك أيضاً في تمكين الأفراد غير القادرين على الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية من إجراء معاملاتهم الدولية بسلاسة، الأمر الذي عاد بالنفع على التجار والمستخدمين الأفراد على حد سواء. واليوم نكمل مسيرتنا لنعزز تطبيقاتنا بمنصة فوكال، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسل الأموال القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحقيق الامتثال.

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