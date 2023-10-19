«أكريديفاي» من سنغافورة تفوز بتحدي «سوبرنوفا»

المصدر: دبي - البيان

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فازت شركة «أكريديفاي» الناشئة المتخصصة في توفير خدمات إصدار المستندات والمعلومات القابلة للتحقق، والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، في تحدي «سوبرنوفا 2023»، ضمن فعاليات «إكسباند نورث ستار»، أكبر معرض ومؤتمر للشركات الناشئة على مستوى العالم.

وحصلت الشركة على الجائزة الكبرى البالغة قيمتها 100.000 دولار، بعد جولة نهائية مكثفة من العروض التقديمية، تنافست فيها ضد 27 شركة أخرى، ضمن التصفيات النهائية للمسابقة، من أصل 521 مشاركاً.

ويعد تحدي «سوبرنوفا»، بالتعاون مع صندوق حي دبي للمستقبل، أكبر مسابقة للشركات الناشئة في المنطقة، ويبلغ إجمالي قيمة جوائزها النقدية 200.000 دولار. ويعتبر هذا التحدي من الفعاليات الرئيسة على أجندة معرض «إكسباند نورث ستار»، الذي تقام نسخته الأكبر على الإطلاق هذا العام. وشارك في التحدي ما يزيد على 1.800 شركة ناشئة، من أكثر من 100 دولة، لاستكشاف الفرص التي يوفرها اقتصاد دبي الرقمي الديناميكي والمتنوع.

وقال سايمون جوردون المدير التجاري لشركة «أكريديفاي»: كانت المشاركة في تحدي «سوبرنوفا» تجربة رائعة حقاً، ولا يسعني التعبير عن مدى فرحتنا بالفوز فيه. ونحن متحمسون لاستخدام هذه الجائزة المالية، لتوسيع نطاق حضورنا في هذه المنطقة، لا سيما الإمارات، التي تزخر بالكثير من الفرص الرائعة.

وقال شريف البدوي المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، وعضو لجنة التحكيم في تحدي «سوبرنوفا»: من المشجع حقاً أن نرى مثل هذا التحول نحو تطوير حلول مستدامة أفضل لكوكب الأرض. وقد كانت العروض التقديمية التي شهدناها هنا في تحدي سوبرنوفا واعدة ومليئة بالابتكارات والأفكار الملهمة، التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير في حياتنا.

غطت فئات المسابقة أحدث توجهات التكنولوجيا، حيث تنافست الشركات الناشئة على عرض حلولها المبتكرة لعدد من أبرز التحديات القائمة في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية، والبلوك تشين والويب 3، والتنقل والمدن الذكية، والتكنولوجيا الصحية والعافية، وتكنولوجيا التسويق، وتكنولوجيا التأمين بالشراكة مع منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التأمين، بالإضافة إلى جائزة أفضل شركة ناشئة أسستها سيدة بالشراكة مع مجلس سيدات أعمال الشارقة.

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