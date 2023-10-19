إطلاق نسخة سحابية من نظام إدارة وتخطيط الموارد الحكومية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أطلق مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية، النسخة السحابية من نظام إدارة وتخطيط الموارد الحكومية، لتكون حكومة عجمان الأولى على مستوى الإمارات في تبني هذه المنظومة السحابية لجميع الجهات الحكومية في الإمارة والتي من شأنها الإسهام في رفع إنتاجية الأداء الوظيفي وإدارة وتخطيط الموارد بكفاءة وفاعلية بما يواكب أحدث التطورات التقنية على المستويين المحلي والدولي. جاء ذلك خلال مشاركة الدائرة تحت مظلة منصة حكومة عجمان في معرض «جيتكس جلوبال».

وأكد مروان آل علي أن إطلاق هذه المنظومة المتطورة يأتي في إطار حرص دائرة المالية في عجمان على الارتقاء بكفاءة وفاعلية أنظمة العمل المالي الحكومي عبر توفير خدمات ذكية متطورة وتجربة سلسة ومتميزة للكوادر الحكومية والمتعاملين على حد سواء بما يحقق رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى بناء منظومة مالية حكومية رائدة تسهم في تعزيز تنافسية إمارة عجمان.

وأشاد بجهود دائرة المالية في مواكبة أحدث الاتجاهات في مجال الابتكار التكنولوجي بهدف تعزيز تكامل الخدمات الحكومية على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أن إطلاق مثل هذه الخدمات الذكية يعكس التوجه الريادي لحكومة الإمارة للمضي قُدماً في مسيرة تحويل عجمان إلى إمارة ذكية ذات اقتصاد أخضر ومستقبل مستدام.

من جهته، أوضح عبدالغفّار الخاجة مدير إدارة الحسابات الحكومية، أنه بالانتقال إلى التطبيقات السحابية، سيتم تحقيق تكامل الوظائف المتعلقة بسلسلة التوريد والتمويل والموارد الحكومية على مستوى حكومة الإمارة في منصة واحدة وفقاً لأفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الخصوص. كما توفر هذه الخاصية للمستخدمين إمكانية التعامل مع كافة البيانات بشكل أكثر وضوحاً وسهولة ومرونة بعيداً عن التعقيدات والازدواجية في الاختصاصات، فضلاً عن إسهامها في اختصار وقت ومراحل إنجاز المعاملات على اختلاف أنواعها، إضافة إلى تعزيز أمن البيانات وحمايتها عبر التقنيات المتقدمة التي توفرها البنية التحتية لمقدم الخدمة السحابية.

من جانب آخر، كرم مروان آل علي الشركاء الاستراتيجيين للدائرة من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في الدولة، وتوجّه إليهم بالشكر والتقدير لدورهم المميز في دعم جهود الدائرة على تبنّي الابتكار والتطوير، والنجاح في تقديم خدمات مميزة ومبتكرة لجميع المعنيين، مشيراً إلى أن تكاتف الجهود والتكامل مع الشركاء وعملهم إلى جانب الدائرة بروح الفريق الواحد، كان حجر الأساس لتحقيق هذه النجاحات.

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