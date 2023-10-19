جمارك دبي تعلن عن مشروع جديد لتتبع حالة الشحنات

المصدر: دبي - البيان

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تواصل جمارك دبي جهودها من خلال الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة لتطوير مبادرات نوعية توفر تجربة استثنائية للعملاء، وتزيد من قيمة التجارة الخارجية لدبي، حيث أعلنت الدائرة خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال» عن «تتبع حالة الشحنات»، وهو مشروع جديد وواعد يوفر تجربة استثنائية للعملاء من خلال تتبع حالة الشحنات من الوصول لغاية مرحلة الإفراج، ويتميز المشروع بتوفر مراقبة لحظية ورؤية شاملة حول تخليص البضائع عبر حدود دبي.

وتعد المبادرة رائدة على مستوى العالم بما يرسخ دبي مركزاً استراتيجياً في التجارة العالمية، ويهدف المشروع المبتكر إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف للجهات الجمركية وللتجار بما يدعم زيادة العائد لاختيار دبي مقصداً لعملياتهم التجارية، كما يمكن العملاء من اتخاذ الإجراءات اللاحقة بسرعة بناءً على حالة الشحنة، وتوفير الدعم السريع لهم بما يعزز نسبة سعادتهم، وكذلك يستهدف المشروع تقليل عدد الاتصالات الواردة لمركز الاتصال الخاصة بالاستفسار عن الشحنات، والبالغ عددها 55 ألف اتصال سنوياً.

وأكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دبي أسست تميزها وصدارتها العالمية على تطوير مشاريع مبتكرة تحقق التنمية المستدامة في المجالات كافة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن رؤية سموه الاستشرافية في التحول الرقمي وإحداث تحول جذري في طريقة العمل وتقديم الخدمات الحكومية كانت الأساس في تعزيز مركز دبي حاضنة عالمية للمبتكرين وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات.

وقال إن جمارك دبي تحرص على تطوير مشاريع تسهل من تسيير عمليات التجارة الدولية عبر دبي المركز المحوري في التجارة العالمية، ويعد مشروع تتبع حالة الشحنات الذي تطوره جمارك دبي خدمة مثالية تتيح لعملائنا تتبع حالة الشحنات لحظة بلحظة منذ لحظة الوصول حتى وقت الإفراج عنها، لافتاً إلى أن مثل هذه الخدمات المتطورة تعزز من كفاءة العمليات وتوفر الكلفة على العملاء وتزيد من العائد على تجارتهم.

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