«مالية الشارقة» تعرّف زوار «جيتكس» بأنظمتها الرقمية الجديدة

المصدر: الشارقة - البيان

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يحظى جناح دائرة المالية المركزية بالشارقة، المشاركة في فعاليات الدورة الـ 43 من معرض «جيتكس جلوبال»، بإقبال لافت من قبل الزوار والمهتمين بمنظومة الخدمات المالية الرقمية والذكية المتخصصة التي تقدمها الدائرة.

ويشكل جناح الدائرة المشارك منصة فاعلة ومتكاملة، لتعريف الجمهور بجهودها في مجال توظيف التكنولوجيا المتقدمة، من خلال هذا الحدث العالمي الأبرز في المجال التقني والتكنولوجي.

وتعرض منصة الدائرة خلال المعرض، خدمة التفويض بالدفع «ضامن»، ضمن الأنظمة المندرجة تحت نظام «تحصيل»، وهو ما يعرف باسم التفويض المسبق بالدفع أو تعليق التفويض، ويتم من خلاله حجز مؤقت لمبلغ الخدمة، ويتم فرضه على الحساب الخاص بالعميل، حيث يستخدم للتحقق من صلاحية الحساب، ووجود الرصيد الكافي لتغطية المعاملة المعلقة، دون عمل خصم فعلي.

وقالت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: يسهم النظام في تقليل عمليات الاحتيال، وعمليات رد المبالغ المدفوعة اللاحقة، كما يحد من تكاليف المعاملات، ويلغي معظم رسوم الاسترداد، كما يقلص من المبالغ المستردة التي يسببها التاجر. ويمكن للزوار الاطلاع على خطوات عمل نظام ضامن، ابتداءً من بدء إجراءات الخدمة، مروراً بحجز المبلغ بشكل مؤقت، وانتهاءً بخصم المبلغ، وتحريره لحساب الجهة صاحب العلاقة بعد إتمام جميع الإجراءات. ويمكن الاستفادة من مزايا نظام ضامن في خدمات «سوق الجبيل» الرقمية، عند طلب كميات بأسعار ثابتة، كما يمكن استخدامها في تأمين حجوزات الفنادق لدى هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وكذلك في خدمات الدفع لدى القيادة العامة لشرطة الشارقة.

من جانبها، قالت ميرة بن هده السويدي رئيس قسم التطبيقات والأنظمة الذكية بدائرة المالية المركزية بالشارقة: تعمل الدائرة على تفعيل وتبنّي هذه الأنظمة الرقمية والذكية، وتحقيق الربط والتكامل الرقمي مع مختلف الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في إمارة الشارقة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لصالح الأفراد والمؤسسات فيها، وتسهيل إجراءات التعاملات بكل سهولة ويسر، وبما يتوافق مع معايير التميز المالي، ومواصفات ومقاييس الجودة الشاملة، واشتراطات الحوكمة المالية، وسياسات إدارة المخاطر.

جدير بالذكر أن دائرة المالية المركزية، قد أطلقت أيضاً بنجاح خلال فعاليات المعرض نظام «راصد الرقمي»، الذي يعزز جهودها الدائمة لترسيخ ممارسات التحول الذكي، ويسهل إجراءات الخدمات الرقمية المقدمة لكافة العملاء من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وتأكيد الريادة المالية للدائرة.

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