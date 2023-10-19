«سبرينكلر» تفتتح مقرها الإقليمي في «دبي للإنترنت»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «سبرينكلر» المتخصصة في تطوير الحلول التقنية لإدارة تجربة العملاء رسمياً عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة «تيكوم»، مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها في المنطقة، وذلك في إطار سعيها لتنفيذ خطة توسّع طموحة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ واليابان.

وسيكون المكتب الجديد بمثابة المركز الرئيسي لعمليات «سبرينكلر» في أسواقها الرئيسية للنمو، ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث سيقدم مجموعة متكاملة من الخدمات، التي تشمل إدارة المنتجات ودعم عمليات التنفيذ، وتعزيز رضا العملاء وتوفير الاستشارات الفنية ووسائل التسويق الضرورية.

يأتي اختيار «سبرينكلر» لمدينة دبي للإنترنت مقراً لمركزها الجديد، بفضل ما توفره المدينة من بيئة عمل تنافسية ومتكاملة في موقع استراتيجي بإمارة دبي، فضلاً عن مكانتها العالمية وجهة رائدة للشركات والمواهب في شتى مجالات التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، انسجاماً مع الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية، وعلى رأسها أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويهدف المركز الجديد إلى دعم استراتيجية «سبرينكلر» للدخول إلى الأسواق الإقليمية، وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى منصّتها الموحدة لإدارة تجربة العملاء، بما يسهم في تلبية احتياجات قاعدتها المتنامية من العملاء الموجودين في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وقد تم الإعلان رسمياً عن افتتاح المقر الجديد لشركة «سبرينكلر» على هامش فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2023»، وجدير بالذكر أن مدينة دبي للإنترنت هي شريك الابتكار في هذا الحدث البارز، وتستضيف ضمن جناحها نخبة عالمية من أبرز الشركات القائمة ضمن منظومتها، بهدف تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا، بما فيها تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.

وقال عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم»- القطاع التجاري: «نجحت مدينة دبي للإنترنت على مدى أكثر من عقدين من الزمن في توفير البيئة الداعمة والمرنة لأهم صناع التكنولوجيا، وحرصت على مدها بكل مقومات النجاح لتمكين الشركات من مواصلة النمو واستكمال مسيرة التحول الرقمي والابتكار انطلاقاً من دبي».

وأضاف: «نحن حريصون على بناء الشراكات الراسخة مع أهم القائمين على قطاع التكنولوجيا، وتوفير البيئة الأمثل لمساعدتهم في تحقيق طموحاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم وأثرها الإيجابي، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية نحن الإمارات 2031، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للتكنولوجيا وحاضنة للمواهب المبدعة. يسرنا أن تقوم شركة رائدة مثل «سبرينكلر» بتوسيع نطاق أعمالها وابتكاراتها انطلاقاً من مدينة دبي للإنترنت».

من جانبه، قال هيثم الخطيب، النائب الأول لرئيس «سبرينكلر»- أسواق النمو: «تحرص دبي دوماً على توفير بيئة العمل الداعمة للشركات العالمية، التي تطمح إلى توسيع نطاق عملياتها داخل المنطقة وخارجها، ما جعل منها بالتالي وجهة عالمية لألمع المواهب والعقول المبدعة، فقد أسهمت منظومة العمل المتكاملة، التي توفرها مدينة دبي للإنترنت، ودعم حكومة دبي المستمر للابتكار في جعل مدينة دبي وجهة جاذبة للشركات العالمية على غرار شركتنا، حيث نشعر بالفخر لوجودنا هنا اليوم».

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