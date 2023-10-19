2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.2 مليار درهم .

وشهدت الدائرة تسجيل 381 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم منها 64 مبايعة للأراضي بقيمة 698.17 مليون درهم و317 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 666.53 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43.59 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 36.25 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 33.64 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 346.04 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 17.69 مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للإستثمار الأول بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 84.33 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 80 مليون درهم بمنطقة رقة البطين كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 31.01 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 80.51 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 34.9 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 98.44 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 854.15 مليون درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 76.62 مليون درهم و117 رهن فلل وشقق بقيمة 777.53 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 566.16 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 33 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 67.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 11.55 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 11.1 مليون درهم.

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