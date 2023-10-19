تعاون بين «تنظيم الاتصالات» و«دو» لدعم التوطين في الخدمات السحابية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، و«دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توقيع اتفاقية شراكة خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال» لتوسيع نطاق مركز التحكم السحابي ضمن الشبكة الإلكترونية الاتحادية، وذلك ضمن إطار مبادرة استراتيجية تستهدف تعزيز مسارات التوطين في الدولة.

وتهدف الشراكة الجديدة بين الجانبين إلى الارتقاء بالمهارات التقنية للموظفين الإماراتيين العاملين في مركز التحكم السحابي، من خلال مسار وظيفي تقني واضح ضمن عمليات الخدمات السحابية المُدارة.

وستسهم هذه المبادرة في زيادة عدد المواهب الإماراتية في مجال الخدمات السحابية المدارة، ودعم جهود التحول الرقمي في الإمارات، بما يتماشى مع توجيهات حكومة الإمارات وتطلعاتها للمستقبل المستدام.

وتوفر البنية التحتية السحابية للشبكة الإلكترونية الاتحادية التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات تماشياً مع أهداف استراتيجية الحكومة الرقمية للدولة، مجموعة مشتركة من موارد الحوسبة والتخزين الجاهزة حسب الطلب، والتي تتيح للجهات الحكومية الاتحادية الوصول إلى الشبكة الإلكترونية الاتحادية بكل سلاسة وراحة.

وتمكّن هذه البنية التحتية الجهات الحكومية من تحسين جودة تقديم الخدمات للمتعاملين، وتسريع إطلاق خدمات جديدة، وتعزيز كفاءة التكلفة في جميع جهات الحكومة الاتحادية.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: نؤمن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بضرورة رعاية المواهب الإماراتية وتزويدهم بمسارات مهنية تتيح لهم اكتساب مهارات وخبرات متنوعة في المجالات التقنية والمنصات السحابية والتي تشكل ركائز أساسية للمستقبل الرقمي لدولة الإمارات. ونسعى من خلال زيادة عدد الموظفين الإماراتيين المسؤولين عن الخدمات السحابية المُدارة في مركز التحكم السحابي ضمن الشبكة الإلكترونية الاتحادية إلى إنشاء قوة عاملة وطنية تتمتع بمهارات عالية تخولها إدارة الجوانب المهمة للبنية التحتية السحابية، بما يسهم في تعزيز قدراتنا الرقمية ودفع عجلة التحول الرقمي في الإمارات بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية.

وتتوافق محفظة الخدمات السحابية المُدارة، التي تشمل البنية التحتية السحابية كخدمة، والنسخ الاحتياطي كخدمة، والتعافي من الكوارث كخدمة، وإدارة الأجهزة الأمنية، مع الأولويات الاستراتيجية لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية المتمثلة في توفير بنية تحتية رقمية متطورة وعالمية المستوى، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز القدرات والمهارات الرقمية، بالإضافة إلى تمكين الخدمات الرقمية المتكاملة التي يمكن الوصول إليها بسلاسة وسرعة والمصممة لتلبية احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم.

من جانبه قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تعكس شراكتنا مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية التزامنا المشترك بدعم أبناء الإمارات وتعزيز مسارات التوطين في الدولة بما يتوافق مع رؤيتنا الاستراتيجية لتمكين المواهب الإماراتية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الإمارات. وسيسهم توسيع فريق مركز التحكم السحابي ضمن الشبكة الإلكترونية الاتحادية عبر زيادة عدد العاملين فيه من أبناء الإمارات ليس فقط في دعم قدرات الهيئة في مجال الخدمات السحابية المدارة، بل أيضاً في تعزيز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة وازدهاره بالاعتماد على إمكانات ومهارات المواهب والكفاءات الإماراتية.

وستسهم الشراكة الجديدة في توسيع نطاق الخدمات السحابية المُدارة التي يقدمها مركز التحكم السحابي ضمن الشبكة الإلكترونية الاتحادية لتشمل إدارة موارد الحوسبة والتخزين، وإدارة الأجهزة الافتراضية، وإدارة خوادم نظام التشغيل، وإدارة تحديثات الأنظمة، وإدارة مكافحة الفيروسات، وإدارة عمليات النسخ الاحتياطي.

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