افتتحت مكتبها في «مجمع العلوم» التابع لـ«تيكوم».. «BeiGene» العالمية تتوسع إقليمياً انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «BeiGene» العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، والمدرجة في بورصة ناسداك، عن الخطوة الأولى في توسع الشركة، ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الافتتاح الرسمي لمكتبها في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة «تيكوم».

حضر حفل الافتتاح نخبة من الشخصيات رفيعة المستوى، ومن بينها عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي؛ وصالح الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي؛ ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم- مجمع دبي للعلوم؛ ومحمد القباني، المدير العام لشركة «BeiGene» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ويوري بيترين، تطوير الأسواق الجديدة في شركة «BeiGene»؛ والبروفيسور حميد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام.

وتعمل شركة «BeiGene» العالمية، منذ تأسيسها في عام 2010، على تطوير الأدوية المبتكرة في جميع أنحاء العالم، وقامت ببناء أحد أكبر فرق أبحاث الأورام، وأكثرها كفاءة في العالم، مع محفظة من الأصول، يبلغ عددها 17 أصلاً معتمداً، تم تطوير ثلاثة منها داخلياً، بالإضافة إلى خط إنتاج متقدم يركز على أمراض الدم والأورام الصلبة مع إمكانية معالجة حتى نسبة 80% من حالات السرطان في العالم، حسب نوع الإصابة.

وقال يوري بيترين، رئيس تطوير الأسواق الجديدة في شركة «BeiGene»: «يعد توسعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطوة مهمة في خطط شركتنا للتوسع العالمي المستمر، وفرصة لتعزيز التزام «BeiGene» بتقديم أدوية مبتكرة بأسعار مناسبة،

ويمكن الوصول إليها لعدد أكبر من المرضى حول العالم».

وأضاف: «تعد دبي التي تشتهر بكونها مركزاً للتجارة الإقليمية والدولية، الموقع المثالي لمكتبنا الأول في المنطقة، ما يشكل دلالة على حضورنا المتنامي، وتوسعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسهم في تمكيننا من تقديم خدمة أفضل للمرضى في المنطقة».

وقال محمد القباني، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «BeiGene»: «يسرنا أن نعلن عن توسعنا في دولة الإمارات، نظراً لدورها المحوري في مكافحة مرض السرطان، حيث تؤكد هذه الخطوة التزامنا تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن حريصون على تنمية فريق مواهبنا، وملتزمون بتقديم أدوية مبتكرة تعود بالفائدة على المنطقة».

وأضاف: «إن وجودنا في مجمع دبي للعلوم، الذي يمتلك مرافق حديثة ومتطورة سيدعم فريقنا، ويعزز حضورنا، ضمن المشهد الإقليمي الديناميكي، وسيسهم في ضمان قدرة المرضى في جميع أنحاء المنطقة على الوصول بشكل متساوٍ إلى علاجاتنا المبتكرة».

وقال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم- مجمع دبي للعلوم: «نحرص في مجمع دبي للعلوم على توفير بيئة أعمال متكاملة للشركات في مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية، بهدف تعزيز البحث والتطوير والابتكار، للارتقاء بجودة الرعاية الصحية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية نحن الإمارات 2031».

وأضاف: «يعد السرطان واحداً من الأسباب الرئيسة للوفاة في جميع أنحاء العالم، ناهيك عن آثاره السلبية على ملايين المرضى وعائلاتهم كل عام، لذا يسرنا انضمام شركة «BeiGene» العالمية إلى مجمعنا العلمي».

ويضم مجمع دبي للعلوم أكثر من 450 عميلاً من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، يعمل فيها ما يزيد على 5,500 موظف متخصص، حيث يحرص المجمع على دعم وتمكين جهود البحث والتطوير في مجالات الرعاية الصحية، وذلك من خلال مختبرات حديثة، ومراكز ابتكار رائدة ومساحات عمل مشتركة، إضافة إلى شبكة واسعة من الخبراء والمتخصصين.

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