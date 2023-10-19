سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تتعاون مع "لايف راي" لتحسين التجارب الرقمية للمتعاملين

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أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، التي تحتضن أكثر من 5000 شركة عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث، وهي "المنطقة الحرة بمطار دبي" و"واحة دبي للسيليكون" و"دبي كوميرسيتي"، عن تعاونها مع "لايف راي"، المزود الرائد لمنصات التجارب الرقمية (DXP) على مستوى الشركات والمدعومة بقدرات السحابة. ويهدف هذا التعاون إلى تحسين تجارب المتعاملين وشركاء الأعمال عبر المناطق الحرة الثلاث من خلال الحلول الرقمية المبتكرة.

وفي إطار التعاون، ستتبنى "لايف راي" و"دييز" نهجاً متعدد الأوجه للارتقاء بالمشهد الرقمي داخل مناطق "دييز" الاقتصادية. وتركز المرحلة الأولية على تحديث منصات الإنترنت الخاصة بـ "المنطقة الحرة بمطار دبي" و"واحة دبي للسيليكون" و"دبي كوميرسيتي" لتقديم تجارب تصفّح محسنة وسهلة الاستخدام ومبسطة.

وستعرض واجهات استخدام مواقع الإنترنت المعاد تصميمها منصات حديثة للغاية قادرة على الاستجابة للمتطلبات المستقبلية دائمة التغير، مما يوفر المرونة اللازمة لتضمين ودمج عناصر متعددة تربط "دييز" بالمناطق الحرة الثلاث. كما ستوفر هذه المنصات المدعومة بسحابة "لايف راي إكسبيرينس" (SM) والتي تم تصميمها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، لمتصفحي مواقع الإنترنت تجارب سلسة ومحسنة وقابلة للتطوير. وعند الانتهاء، ستقوم "لايف راي" بتمكين "دييز" بأدوات الإدارة الذاتية، مما يضمن القدرة على مواكبة المتطلبات المحددة لكل منطقة حرة.

وقال بدر بوهناد، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في "دييز": "تقدم "دييز" خدماتها إلى مختلف شركاء الأعمال والمتعاملين في "المنطقة الحرة بمطار دبي" و"واحة دبي للسيليكون" و"دبي كوميرسيتي"، ومن ثم، فإن تركيزنا على تصميم المنصات الرقمية القادرة على تلبية احتياجاتهم الفريدة يُعد أمراً بالغ الأهمية، لذا فإن تعاوننا مع "لايف راي" من أجل تحسين التجربة الرقمية للمتعاملين وشركاء الأعمال من خلال منصاتهم المدعومة بالسحابة والمدارة ذاتياً، يتماشى مع رؤيتنا طويلة المدى لتحقيق التميز في مجال تحفيز مشاركة المتعاملين وشركاء الأعمال. إننا إذ نطمح إلى تحقيق نجاح على المدى الطويل، نتطلع إلى شراكة ناجحة تركز على تحقيق الامتياز لجميع المتعاملين وشركاء الأعمال لدينا."

وأضاف بوهناد: "من خلال تبني التحول الرقمي والارتقاء بتجارب المتعاملين نحو الأفضل، تلتزم "دييز" بتعزيز حضورها الريادي كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية وشريك يحظى بثقة الشركات العاملة داخل مناطقها الاقتصادية".

من جهته، قال مسلم دالاتي، المدير العام لشركة "لايف راي" الشرق الأوسط وأفريقيا : "تتولى "دييز" مهمة إدارة المتطلبات الرقمية المعقدة والمتداخلة وذات المتغيرات العديدة. ومن خلال دعم "سحابة لايف راي إكسبيرينس"، يلتزم فريقنا بتقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية عبر مختلف البيئات الهجينة. نحن نقدر نهج عمل "دييز" طويل الأمد تجاه تحسين التجارب الرقمية للمتعاملين وشركاء الأعمال القائم على النظرة المستقبلية، وباعتبارنا شريكهم التقني، فإننا نتطلع إلى توحيد جهودنا معاً لبلورة هذه الرؤية."

تعمل منصة التجربة الرقمية (DXP) الخاصة بشركة "لايف راي" على جعل الابتكارات والتجارب الرقمية متاحة للشركات بطريقة سريعة ومرنة.

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