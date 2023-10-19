«لندن غيت» تستعد لتسليم 2000 وحدة سكنية في دبي خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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تستعد «لندن غيت» الشركة المتخصصة في التطوير العقاري لتسليم 2000 وحدة سكنية راقية في أرقى مناطق دبي، ومن المتوقع أن يتم تسليم كل الوحدات السكنية في غضون الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب إطلاق مشروعين آخرين، بحلول ديسمبر 2023.

وتشير الدراسات الحديثة في سوق العقارات إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2026 أن تتضمن منطقة دبي الجديدة 1,800 وحدة سكنية حديثة، بينما ستتضمن منطقة وسط دبي 1,900 وحدة سكنية أخرى سيتم تسليمها في الفترة ذاتها، واستجابة للطلب المتزايد في سوق العقارات بدبي.

وكشفت «لندن غيت» النقاب عن خططها لتنفيذ مشاريعها الأيقونية، بما في ذلك مشروعا «نادين» الأول والثاني، ومشروع «مايا» الخامس، ومشروع «إيمان»، ومشروع «يعقوب»، ومشروع «سوميت»، وغيرها من المشاريع السكنية المتميزة، والتي تتوزع في أرقى مناطق دبي، وقد بيعت كل شقق مشروع مايا الخامس، خلال أول ساعة من انطلاقته، الأمر الذي يعزز من مصداقية الشركة في سوق العقارات.

وقالت إيمان طه، المدير التنفيذي لشركة لندن غيت: «تمثل مدينة دبي وجهة لا مثيل لها لإطلاق المشاريع العقارية من الطراز الأول، حيث تتمثل رؤيتنا في لندن غيت في وضع تعريف جديد لأفق المدينة الشهير، والمشهد العقاري فيها، وبث روح من الإبداع فيه، واضعة بذلك آفاقاً جديدة تتخطى كل معايير قطاع العقارات، ونؤكد التزامنا الراسخ بتلبية الطلب المتزايد لسوق العقارات، وتقديم ما هو أكثر من ذلك، وستغطي مشاريعنا أبرز المناطق، التي تشهد إقبالاً سكنياً كبيراً في دبي، وسنعمل على تطوير أحد أكثر المباني ارتفاعاً بإطلالة خلابة على دبي مارينا، كما سنقوم بتطوير مساكن فريدة من نوعها، إضافة إلى مساحات سكنية استثنائية في كل أنحاء دبي لاند وقرية جميرا. نهدف إلى خلق إرث دائم من خلال سعينا الدؤوب لتحقيق جودة استثنائية وتصاميم لا مثيل لها، وثقافة قائمة على مواصلة الابتكار، ومن المتوقع أن تصبح لندن غيت رمزاً للتميز بصياغتها نموذجاً جديداً يطور معالم الحياة الفاخرة في دبي».

وتستعد «لندن غيت» بنهاية العام الحالي، لإطلاق شقق سكنية، في برج سكني سيبلغ ارتفاعه 434 متراً بمنطقة دبي مارينا،

ويتزامن ذلك مع زيادة ملحوظة في الطلب على العقارات السكنية الراقية في دبي، وزخم شديد يغذيه الاهتمام المتزايد بالعلامات التجارية الفاخرة والمرموقة لدى كل من منفذي المشاريع العقارية والمشترين.

وتتعاون «لندن غيت» مع شركة الاستثمار العقاري، ومجموعة «ون بروكر» في العمل على تنفيذ هذه المشاريع.

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