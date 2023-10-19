135.8 مليون درهم صفقات بين شركات من دبي وكازاخستان

المصدر: دبي - البيان

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في انعكاس للعلاقات التجارية المتنامية بين كازاخستان ودولة الإمارات، والاهتمام الملحوظ بالمنتجات الزراعية والمواد الغذائية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات الكازاخستانية، وإثر زيارة البعثة التجارية، التي نظمها «كاز ترايد» في كازاخستان لأصحاب المشاريع المحلية إلى إمارة دبي، تم إبرام عقود تصدير بقيمة تفوق 37 مليون دولار (135.85 مليون درهم).

وأشار ﻛﺎﻳﺮات ﺗﻮرﻳﺒﺎﻳﻴﻒ، ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ في جمهورية كازاخستان، خلال لقاء أعمال عقد، أمس، في إمارة دبي إلى نجاح البلدين في تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال الاستثمارات المتبادلة، ومواصلة العمل في مشاريع مشتركة، مضيفاً: «تماشياً مع مساعي رئيس جمهورية كازاخستان لتوطيد العلاقات التجارية مع دولة الإمارات فإننا نعمل على تعزيز أطر التعاون مع شركائنا، وتسهيل تأسيس الأعمال في أسواق البلدين، وعلى المدى المتوسط فإن الشركات الكازاخستانية مستعدة لتوفير نحو 90 نوعاً من البضائع إلى دولة الإمارات بقيمة تقارب 440 مليون دولار (1,6 مليار درهم)»، ويشمل ذلك منتجات الصناعات المعدنية والكيميائية، وصناعة الأغذية، والآلات، والمركبات، ومواد البناء، والأدوية».

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعتبر دولة الإمارات شريكاً تجارياً واقتصادياً رائداً لكازاخستان في المنطقة العربية، ويشهد عدد الشركات الكازاخستانية العاملة في دبي ارتفاعاً مطرداً، مما يؤكد الاهتمام القوي بالإمارة من قبل مجتمع الأعمال الكازاخستاني، ومع إدراكنا إمكانية تحقيق المزيد من النمو في التجارة والاستثمارات الثنائية سنظل ملتزمين بالعمل معاً، للاستفادة من فرص التعاون المتبادل بين أسواق الجانبين».

وتحظى سوق دولة الإمارات بجاذبية كبيرة بالنسبة لكازاخستان، باعتبارها ضمن قائمة أبرز وجهات التصدير للسلع المنتجة في كازاخستان، وفي عام 2022 قامت الشركات الكازاخستانية بتصدير منتجات بقيمة 560.3 مليون دولار إلى دولة الإمارات، وتتمتع المنتجات الزراعية العضوية ذات الإنتاج المحلي بإمكانات كبيرة لدخول أسواق دول الخليج، وفي العام الماضي وحده زادت صادرات اللحوم من كازاخستان إلى الإمارات بثمانية أضعاف».

وبحسب ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ في جمهورية كازاخستان، ﻛﺎﻳﺮات ﺗﻮرﻳﺒﺎﻳﻴﻒ، يمكن للشركات الإماراتية بدورها الاستثمار في المشاريع المشتركة، وتطوير الإنتاج الزراعي، وتطبيق التقنيات الحديثة، وإطلاق منتجات جديدة.

يشار إلى أن البعثة التجارية والاقتصادية إلى دبي شهدت مشاركة 30 من منتجي الأغذية، وموردي الصناعات الكيميائية، ومزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وغيرهم من كازاخستان، وتم التوصل إلى اتفاقيات لتوريد المكملات الغذائية، والزيوت النباتية، والمياه المعدنية، ومنتجات الحلويات، والكرات الدقيقة (المجهرية)، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

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