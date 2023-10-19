12.4 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي الأول بزيادة 58%

المصدر: أبوظبي - البيان

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حقق بنك أبوظبي الأول أداء قياسياً، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث بلغ صافي الأرباح 12.4 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 58% على مستوى أساسي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (قبل احتساب المكاسب المتعلقة بشركة ماغناتي في 2022)؛ في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 38%، لتصل إلى 20.5 مليار درهم، مما يعكس استمرار نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته التنموية الطموحة، وارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 18.3%، كما سجل صافي أرباح الربع الثالث من عام 2023 بما قيمته 4.3 مليارات درهم، بزيادة تصل إلى 46%، وهو الأعلى في تاريخ البنك حتى اليوم، كما زادت الإيرادات بنسبة 27% إلى 7 مليارات درهم،

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12%، لتصل إلى 785 مليار درهم، مع نسب سيولة قوية، وارتفع إجمالي الموجودات إلى 7%، ليصل إلى 1.2 تريليون درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وأكدت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول أن تعزيز كفاءة الأعمال أدى إلى تحقيق المجموعة إنجازاً آخر، خلال الربع الثالث من هذه السنة، تمثل في وصول صافي الأرباح إلى 12.4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 58% منذ بداية العام، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، في حين تجاوزت الإيرادات التشغيلية 20 مليار درهم.

وأضافت: «لا شك في أن تأكيد تصنيف البنك الائتماني عند AA- (أو ما يعادله) والنتائج المالية وقوة السيولة تعد مؤشراً واضحاً على المركز المالي القوي لبنك أبوظبي الأول، والنمو المتواصل لأعماله في كل الأقسام، حيث تعكس هذه النتائج الجهود الحثيثة، التي تبذلها المجموعة، بهدف تعزيز مكانتها مؤسسة مالية ومصرفية موثوقة في دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

التمويل الأخضر

وأشارت الرستماني إلى أنه مع تنامي أهمية التمويل لدعم جهود الاستدامة سجل بنك أبوظبي الأول العديد من الإنجازات المهمة على هذا الصعيد، وذلك بتوفير التمويل الأخضر، بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة بدور رائد في هذا المجال في المنطقة، وكان البنك أول بنك من دول مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية (NZBA)، والذي أطلقته الأمم المتحدة.

هذا وتمضي المؤسسة قدماً في تحقيق التزاماتها في مجال الاستدامة تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة أبوظبي الرامية إلى إرساء نمو مستدام على المدى الطويل. وتأتي مشاركة البنك كشريك استراتيجي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، والذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 لترجمة هذه الالتزامات.

وذكرت أن الأسواق تشهد عقد شراكات اقتصادية واعدة ستنعكس إيجاباً على المنطقة، وستفتح فرصاً جديدة أمام بنك أبوظبي الأول لتعزيز مكانته كمؤسسة مالية إقليمية وبوابة رئيسية للتجارة والاستثمار العالميين.

حقوق الملكية

وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: «حقق بنك أبوظبي الأول نتائج قوية في الربع الثالث استناداً إلى الزخم المتميز على صعيد مؤشرات النمو الأساسية الذي تحقق منذ بداية العام، مع تحقيق عائد جذاب للغاية على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 18.3% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023. وتبلغ نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول لمجموعة بنك أبوظبي الأول 14.2%، مما يؤكد على نمو والأساس القوي والمتين للميزانية العمومية ورأس المال».

وأضاف: «ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 38% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع المتواصل في صافي إيرادات الفوائد وتحسّن الهوامش ومصادر الإيرادات المتنوعة مما يدل على تركيزنا الاستراتيجي المستمر على تعزيز علاقات العملاء على صعيد أعمالنا العالمي. كما واصلنا الاستثمار في المواهب وعمليات التحول لزيادة نمو الأعمال والحفاظ على الانضباط التشغيلي الممتاز».

وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ظلت جودة موجودات مجموعة بنك أبوظبي الأول قوية، فضلاً عن استقرار نسبة القروض غير العاملة نسبيًا والتغطية الكافية للمخصصات وانخفاض مخصصات الانخفاض في القيمة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الماضي بسبب زيادة عمليات التحصيل. إن نهجنا الحكيم في التعامل مع المخاطر هو ركن أساسي في بنك أبوظبي الأول، مما يمكننا من امتلاك محفظة عالية الجودة والتحلي بالمرونة خلال الدورات الاقتصادي. لقد قمنا بتوطيد مقوماتنا الأساسية من خلال الإصدار الافتتاحي الأخير من الشق الثاني لتعزيز إجمالي مصدات رأس المال في نهاية السنة. حقق هذا الإصدار أقل سعر لأي إصدار من الشق الثاني على مستوى العالم في عام 2023، وهو دليل قوي على سجلنا الائتماني المتميز.

المشاريع المستدامة

وأكد أن بنك أبوظبي الأول يستهدف تقديم تمويل أخضر بقيمة 75 مليار دولار بحلول عام 2030، وقدم خلال الأشهر التسعة الأولى تسهيلات تمويلية للمشاريع المستدامة تخطت قيمتها 18 مليار دولار، بإجمالي 27 مليار دولار حتى اليوم (بدءاً من عام 2022). وينظر البنك إلى قطاع التمويل الأخضر والتمويل المستدام كأسواق نمو واعدة، وسيسهم مؤتمر (كوب 28) في تسليط الضوء على ريادة المجموعة في هذا المجال، وقدرتها على تسريع نمو وإمكانات القطاع.

وتابع: «في ظل استمرار التراجع الاقتصادي العالمي الصعب، تعد قوة ميزانيتنا العمومية ومرونتنا المالية نقاط تمايز دائمة لأصحاب المصلحة لدينا. ولا تزال مجموعة بنك أبوظبي الأول في وضع مثالي يمكّنها من تحقيق أرباح قوية في عام 2023 والأعوام المقبلة، حيث نواصل تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية لتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين».

وختم قائلا:«أسهمت الركائز القوية التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول في تمكينه من مواكبة مختلف المتغيرات، وبدعم من تواصل ارتفاع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من الاستثمارات المتواصلة لتنمية وتطوير الأعمال، حافظت المجموعة على معدل جيد بنسبة المصروفات إلى الإيرادات التي بلغت 25.4% خلال الأشهر التسعة الأولى.

كما حافظ بنك أبوظبي الأول على قوة رأس المال وجودة الموجودات، بالتزامن مع الاستمرار في تحسين هيكلة رأس المال في أكتوبر من خلال طرح أول إصدار لسندات المستوى الثاني الأكبر من نوعه للسندات التقليدية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

استراتيجية النمو

ويعتمد بنك أبوظبي الأول في تحقيق أهدافه الاستراتيجية على مكانته الراسخة كمؤسسة مالية مفضلة في المنطقة. ومن خلال دعم أنشطة عملائه على امتداد شبكة العمليات الدولية للمجموعة، واصل بنك أبوظبي الأول إثراء تجربة العملاء، وتوظيف أحدث التطورات التكنولوجية والشراكات الاستراتيجية. كما عزز البنك موقعه الرائد في قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 45% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بفضل تنفيذ مجموعة من الصفقات القوية، وبناء العلاقات مع العملاء الجدد، والنمو المتواصل في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والمزايا المحققة من ارتفاع معدلات الفوائد، والأداء القوي لقسم الأسواق العالمية.

كما حرص بنك أبوظبي الأول على مواصلة ابتكار الخدمات والمنتجات بوتيرة متسارعة في قطاعات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك إدارة الصناديق والمدفوعات وخدمات الأوراق المالية والحلول المصرفية الخاصة والتطبيقات الرقمية. وكان لهذه المبادرات دور مهم في تعزيز إيرادات مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد خلال الأشهر التسعة الأولى، والتي ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة 2% بفضل الاستمرار في تحسين تجربة العملاء؛ وهو ما يبدو جلياً في ما حصده البنك من جوائز، ومنها أفضل بنك رقمي للخدمات الرقمية للأفراد في دولة الإمارات، وأفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، وتصميم تجربة المستخدم من جوائز جلوبال فاينانس لأفضل البنوك الرقمية؛ وأفضل محفظة إلكترونية من جوائز رواد التقنيات الرقمية 2023 من مجلة إنتربرونور الشرق الأوسط؛ وأفضل تجربة مستخدم للمحفظة الرقمية من جوائز تكنولوجيا التمويل المصرفي في الشرق الأوسط. كما تم تصنيف بنك أبوظبي الأول بصفته أكثر المؤسسات المالية أماناً في الشرق الأوسط، والأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الوحيد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يتم تصنيفه بين أكثر البنوك أماناً في العالم ضمن قائمة «جلوبال فاينانس» لعام 2023.

أجندة الاستدامة

وسيواصل بنك أبوظبي الأول تطوير ورسم ملامح قطاع التمويل المستدام، بصفته الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وكان بنك أبوظبي الأول في طليعة المؤسسات المالية التي تنضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية (NZBA)، ليرسخ بذلك مكانته الرائدة على مستوى المنطقة في مجال التمويل المستدام مع انطلاق أعمال المؤتمر، وليكون مؤهلاً تماماً كشريك موثوق لدعم العملاء في التحول إلى نموذج الانبعاثات الكربونية الصفرية.

وكشف بنك أبوظبي الأول في سبتمبر عن أجندته المؤلفة من ستة محاور خلال (كوب 28)، منها تسريع التمويل المستدام، دعم العملاء والشركاء في التحوّل نحو الانبعاثات الكربونية الصفرية، تعزيز الوعي بأهمية تطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أسواق الكربون. وأصبح بنك أبوظبي الأول في مطلع عام 2023 أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضع أهدافاً محددة لخفض الانبعاثات الممولة بحلول عام 2030 عبر قطاعات النفط والغاز والطيران وتوليد الطاقة.

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