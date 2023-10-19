شرطة دبي تطلق لعبة مغامرات «كوب 28» الإمارات بـ 6 لغات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، لعبة المغامرات البيئية التوعوية «كوب 28 الإمارات» بـ 6 لغات.

وأكد العميد بدران الشامسي مدير الإدارة العامة للتدريب أن اللعبة تهدف إلى تنمية الوعي، وحث أفراد المجتمع على اتخاذ إجراءات من أجل الحفاظ على الطبيعة، ومعالجة التغير المناخي، وضمان المستقبل المستدام.

وأفاد بأن اللعبة ليست مجرد مصدر للترفيه فقط، بل هي وسيلة توعوية وتعليمية، تتناول القضايا البيئية الرئيسية في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أنه تم تطوير اللعبة داخلياً من قبل مركز التكنولوجيا الافتراضية بالإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز