مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تكشف عن خدمات ذكية ضمن مشروع «طموح»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن مجموعة من الخدمات الذكيّة المندرجة ضمن مشروع «طموح» للتحوّل الرقمي خلال «جيتكس غلوبال»، حيث يهدف «طموح» إلى إحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسة، عبر مراجعة وإعادة تصميم كافة عملياتها الداخلية، وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة لتحسين تجربة المستخدمين، وإعادة تعريف التفاعل مع العملاء وتقديم خدمات مبتكرة لمتعامليها.

وقال آل علي: «تمثل هذه المنصة باستخدام تقنية ميتافيرس، خطوة تحولية في خدمات الإسكان التي تقدّمها المؤسسة التي نجحت من خلالها في تحويل تجربة عرض الإسكان بشكل جذري، عبر توفير واجهة رقمية مبتكرة تعزز الكفاءة وتزيد من سعادة المستفيدين».

وأضاف: «تطبيق تقنية الميتافيرس يسهم في توفير الوقت والتكلفة بشكل ملموس، حيث إنها تقلل من تكاليف البنية التحتية الفعلية، وتخفض من التكاليف التشغيلية، وتمكّن من تحليل البيانات، وتقلّل من نفقات التنقل للموظفين والمواطنين والزوار على حد سواء».

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