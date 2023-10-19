طرق دبي توقّع شراكة لتفعيل بطاقة نول الرقمية على أجهزة «سامسونغ»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية مع شركة سامسونغ جلف للإلكترونيات لتفعيل بطاقة نول الرقمية على منصة أجهزة سامسونغ الذكية، وذلك على هامش مشاركة الطرفين في «جيتكس غلوبال».

وقّع الاتفاقية عن الهيئة محمد المظرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني، وعن الشركة فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة، فيما أكد المظرب على أهمية توقيع هذه الاتفاقية، لدورها الكبير في تحقيق رؤية الحكومة في جعل مدينة دبي المدينة الأذكى في العالم، مُعتبراً هذا الإجراء خطوة مهمة لرفع جودة خدمة الدفع الذكي باستخدام بطاقة نول، التي سيتمكن المستخدمون من تحميلها رقمياً في أجهزة سامسونغ الذكية من خلال تطبيق الدفع نول nol pay، واستخدامها في المواصلات العامة ومحلات التجزئة كوسيلة دفع رقمية آمنة، ما يسهم في تطوير تقنيات الدفع بما يتواءم مع التوجهات العالمية والمحلية».

وقال فادي أبو شمط:«يوفر استخدام بطاقة نول الرقمية للمستخدمين عملية دفع سلسة وآمنة مع الالتزام بأقصى درجات الحماية، والأمان، والخصوصية لبياناتهم، وحساباتهم».

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