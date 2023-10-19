«إسلامية دبي» تطلق منصة ذكية للإشراف على التبرعات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي قطاع العمل الخيري إدارة المؤسسات الخيرية خلال مشاركتها في معرض جيتكس منصة ذكية للحوكمة والإشراف على جمع التبرعات في إمارة دبي.

وقال أحمد درويش القامة المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة: إن منصة حوكمة التبرعات الذكية تختصر الوقت والجهد وحوكمة عملية التبرعات في الإمارة حسب المرسوم رقم 9 لسنة 2015م الذي ينظم عملية جمع التبرعات في دبي.

وتشمل المنصة جمعيتي بيت الخير ودبي الخيرية وتغطي مبالغ التبرعات وعدد المعاملات التي تم جمعها والتبرع بها من قبل المتبرعين وأهل الخير في الحصالات الذكية المنتشرة في عدة مواقع بإمارة دبي، ويبلغ عددها 147 حصالة، كما تشتمل المنصة أيضا على التبرعات التي يتم جمعها عن طريق، أون لاين.

كما ستتضمن المنصة مشروع هتان لجمع الملابس وباقي الحصالات كمرحلة ثانية.

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