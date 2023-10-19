راشد بن حميد يطلع على الخدمات والمشاريع الرقمية في جيتكس 2023

المصدر: عجمان - البيان

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اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، على أحدث التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية والمشاريع النوعية في معرض جيتكس جلوبال 2023، بدورته الـ43، والذي يستضيفه حالياً مركز دبي التجاري العالمي.

وأشاد بالمعرض الذي نجح في ترسيخ مكانته العالمية وأبرز الصورة الإيجابية لدولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن جيتكس يعد منصة عالمية لاستعراض أحدث المنتجات والحلول التقنية، ومنارة تجمع كبرى الجهات وصُنّاع ومطوّري التكنولوجيا على مستوى العالم.

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