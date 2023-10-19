عرض ابتكارات من المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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احتضن معرض «إكسباند نورث ستار» الذي استضافته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مجموعة متنوعة من الابتكارات المستقبلية والحلول المبتكرة لتحديات مختلف القطاعات الحيوية.

وقدم «إكسباند نورث ستار» خلال فعالياته، عدداً من الابتكارات غير المسبوقة عالمياً، حيث تعرف الزوار على «روميلا» مختبر الروبوتات والآلات في جامعة كاليفورنيا، وشكل العرض المباشر الأول على المسرح لـ ARTEMIS، الروبوت البشري الأسرع في المشي في العالم، والذي طوره خبراء جامعة كاليفورنيا أحد أبرز معالم المعرض.

ويمكن لهذا الروبوت متعدد المهارات المشي على أي تضاريس باستخدام أجزاء مصممة خصيصاً لتحاكي العضلات البشرية، وذلك على عكس معظم الروبوتات التي تعتمد محركات صلبة تتحكم في وضعيتها.

وتعرف المشاركون في المعرض على تجربة شركو «نيورال لابس أفريكا» في معالجة تحديات عدم كفاية موارد الرعاية الصحية والأعباء التي تفرضها الأمراض في أفريقيا من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التصوير الطبية.

وتحقيقاً لهذه الغاية، طورت الشركة NeuralSight، وهي أداة تقوم بفحص الصور الطبية، مثل صور الأشعة السينية، بحثاً عن المؤشرات الشائعة لأمراض السل، والالتهاب الرئوي، وسرطان الرئة بشكل فوري، وبالتالي توفير نتائج دقيقة وفورية لأخصائي الأشعة والمستشفيات.

وفي ظل ما يشكله استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية التوظيف من مفهوم جديد، عرضت شركة «إيريك» ابتكارها «إيريك» الذي يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل اتخاذ قرارات التوظيف.

إثراء عقول الأطفال

واطلع المشاركون في المعرض على تجربة شركة «رينبو تشيمني للوسائل التعليمية»، التي تركز على إثراء عقول الأطفال حتى عمر 13 عاماً، بما في ذلك الأطفال من أصحاب الهمم.

وخلال مشاركتها في معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، كشفت الشركة عن تقنية رائدة تعتمد على الواقع المعزز وتدمج التعلم التقليدي من خلال الكتب مع التجارب التعليمية الغامرة، في حل مبتكر يجمع أفضل ما في العالمين الواقعي والافتراضي، مما يمنح الصغار تجربة تعليمية آسرة وفعالة.

حل شامل لتوزيع منتجات التجارة الإلكترونية

وعرضت شركة إنفيرينس لابس حلاً شاملاً ومخصصاً لموزعي منتجات التجارة الإلكترونية، بالاعتماد على المراجعات المبنية على الذكاء الاصطناعي التوليدي والمراقبة الذكية للأسعار، واستخدام هذه المراجعات لتحسين تجارب العملاء والمحافظة على القدرة التنافسية.

نقلة للثروة الحيوانية

أما شركة برين ويرد الناشئة الهندية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية، فاستعرضت جهودها في إحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية في الهند والدول الصغيرة حول العالم عبر تطويره تكنولوجياً بابتكار أنظمة مراقبة وتتبع فعالة ومعقولة التكلفة لجوانب الصحة.

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