المفوض السابق في لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لـ«البيان»: البنية التحتية الرقمية في دبي متميزة عالمياً

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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قال جوناثان أدلستين المفوض السابق في لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة الأمريكية، المدير العام رئيس قسم السياسة العالمية والاستثمار العام في «ديجيتال بريدج» Digital Bridge، إن البنية التحتية الرقمية في دبي والإمارات متميزة على مستوى عالمي، فهناك قدر كبير من سعة مراكز البيانات وشبكات الألياف الممتازة وشبكات الاتصالات، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية في الدولة يمكن البناء عليها كما أن الهيكل التنظيمي والقانوني يحفز ويحترم الاستثمار.

وأضاف أدلستين في تصريحات لـ«البيان» على هامش معرض «جيتكس غلوبال 2023»، إن البنية التحتية الرقمية تتطلب استثماراً مستمراً للحفاظ على المستوى المتقدم الحالي ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الإمارات أظهرت ريادتها في إدراك أهمية البنية التحتية الرقمية ونتيجة لذلك، أصبح لديها واحدة من أهم شبكات الإنترنت والاتصالات العالمية، كما نشهد في الدولة تغطية ذات مستوى عالمي يصعب تحقيقها في البلدان الكبيرة ذات المناطق الريفية مثل الولايات المتحدة أو أجزاء من أوروبا.

وأفاد أدلستين بأن البنية التحتية الرقمية المتقدمة ضرورة لتحقيق أقصى قدر من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، فهي تزيد الإنتاج، وتزيد التنمية الاقتصادية، وتزيد الفرص في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريباً، من الرعاية الصحية إلى التصنيع إلى التعليم، ولذا فإن الأمر على المحك هنا بالنسبة لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

وقال أدلستين إن الذكاء الاصطناعي التقليدي استخدام سنوات عديدة في كل تطبيقات الصناعات المتقدمة، ولكن الأمر الجديد الذي نراه هو تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إنه مجرد البداية، وأعتقد أننا في المراحل المبكرة جداً، واللافت أننا لم نشهد تبنياً أسرع منه.

وأضاف «والمثير للاهتمام أن OpenAI أسرع تطبيق تم تحميله على الإطلاق، ففي شهرين، وصل إلى 100 مليون مستخدم حول العالم، الأمر الذي استغرق زمناً أكثر بـ20 مرة للوصول إلى هذا الرقم في تجارب مثل أوبر، وسبوتيفي، وفيسوبك، ولذلك نعتقد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي الأسرع نمواً اليوم وسيستمر في ذلك وسيدخل كل جوانب التطبيقات الصناعية بدءاً من إنترنت الأشياء وصولاً إلى كل جوانب الاقتصاد».

وأكد أدلستين أن الحكومات الذكية مثل الإمارات أو في الولايات المتحدة تحاول معرفة كيف يمكن لبلادها تعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي على نموها الاقتصادي، والحصول على البنية التحتية المناسبة لإنجاحه، مع ضمان السيطرة بطريقة أو بأخرى على الجوانب الأكثر سلبية أو خطورة، ولم تتمكن أي دولة حتى الآن من التوصل إلى التوازن الصحيح على وجه التحديد أو كيفية تنظيم ذلك.

وأضاف «نحن في Digital Bridge نعمل على توفير المواقع الأساسية من مراكز البيانات إلى البنية التحتية للألياف اللاسلكية ليتمكن الذكاء الاصطناعي من العمل وكذلك السيطرة عليه، ولا سيما أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيؤدي إلى زيادة هائلة في البيانات التي ستتدفق ما يتطلب زيادة القدرة عبر النظام البيئي الرقمي».

وتابع «اليوم تحاول الحكومات الذكية الترحيب بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتشجيعه من أجل تلبية هذا الطلب، ونحن المستثمرين نبحث عن طرق للقيام بذلك بكفاءة وسرعة وجمع الأموال من أجل القيام بهذه الاستثمارات، والتي نعتقد أنها ستكون مربحة للغاية».

استثمار

وقال أدلستين نحن في Digital Bridge لدينا أكثر من 72 مليار دولار أصول تحت الإدارة، ومحفظتنا تضم نحو 50 شركة حول العالم، ومتخصصون في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ولدينا اليوم مكتب في أبوظبي، ونحن نتطلع إلى الفرص المتاحة في الإمارات وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف نبحث عن الفرص في أبراج الاتصالات ومراكز الألياف والبيانات ونبحث عن شريك مستثمر في مجال البنية التحتية الرقمية فقط، ولذلك، نحن نتحدث عن احتمال توسع بعض شراكاتنا هنا مع بعض الشركات الكبرى في الإمارات.

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