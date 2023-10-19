دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تدشن مع أڤايا منصّة اتصالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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عقدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي شراكة مع أڤايا، الشركة العالمية في حلول تجارب العملاء، لتدشين منصّة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من شأنها تبسيط عملية إصدار تراخيص الأعمال في إمارة دبي، وذلك على هامش فعاليات «جيتكس غلوبال».

وستساهم هذه الحلول التي تستند إلى مبدأ «تبنّي النهج الرقمي أولاً»، والتي تم تصميمها خصّيصاً لتلبية احتياجات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تقديم تجربة استخدام سهلة بين فريق عمل الدائرة وعملائها من خلال مجموعة من القنوات الرقمية.

وقال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «هدفنا هو جعل دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والسياحة، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال المبادرات السياحية والبرامج الاقتصادية المستقبلية».

من جهته قال نضال أبو لطيف، النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لقطاع المبيعات في أڤايا، ورئيس أڤايا العالمية: «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هي جهة ذات مستوى متقدم وتستثمر بقوة ضمن رؤية مستقبلية واضحة وبطريقة مدروسة وصحيحة. حيث أنه ومن خلال اتباع نهج يشتمل على مراحل لتحقيق الابتكار».

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