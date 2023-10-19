700 شركة جديدة متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تشارك للمرة الأولى

المصدر: دبي - البيان

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جذب معرض «إكسباند نورث ستار» أهم الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث بلغ عدد الشركات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي المشاركة في المعرض أكثر من 400 شركة، في حين بلغ عدد الشركات العارضة التي تشارك للمرة الأولى في المعرض بدولة الإمارات أكثر من 700 شركة.

وضمت قائمة أبرز المتحدثين كلاً من شون أوسوليفان المؤسس المشارك والشريك الإداري العام SOSV – الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واحدة من أفضل 4 شركات رأس المال الاستثماري، وتدير 1.6 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة، وهي عضو في أكاديمية خان ومؤسسة برين، وغيرها الكثير.

كما ضمت قائمة المشاركين جاك سيلبي المدير العام لشركة ثيل كابيتال - الولايات المتحدة الأمريكية، مؤسس AZ-VC، أكبر شركة رأس مال استثماري في أريزونا، ومؤسس PayPal،.

وشارك في المعرض كريستيان ويدبروك الرئيس التنفيذي لشركة زانادو كوانتوم تكنولوجيز – كندا، وهو الرئيس التنفيذي ومؤسس «زانادو كوانتوم تكنولوجيز»، وهي شركة كندية لتكنولوجيا الكم تقوم بصنع أجهزة حاسوب كمومية تتجاوز الأخطاء باستخدام الضوء، كما شارك في المعرض مدثر شيخة الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريم – الإمارات.

وضمت القائمة أيضاً، سيباستيان بورجيت المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في ذا ساند بوكس – فرنسا، العالم الافتراضي الذي يمكن اللاعبين من إنشاء تجاربهم ولعبها وامتلاكها وإدارتها واستثمارها باستخدام NFTs وSAND، رموز المساعدة الرئيسية للمنصة. وقد أصبح سيباستيان رئيساً لـ«تحالف ألعاب البلوك تشين» عام 2020، وهي منظمة غير ربحية تضم 400 عضو رئيسي من القطاع. وتم اختياره أخيراً في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في مجال العملات المشفرة لعام 2022 من قبل موقع «كوين تلغراف».

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