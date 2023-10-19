563.6 مليار درهم ناتج أبوظبي في النصف الأول بارتفاع %4

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت أبوظبي في تحقيق إنجاز كبير على صعيد نموها الاقتصادي، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 4% ليصل إلى 563.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال ملتقى «استثمر في الغد» ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى الاستثمار العالمي 2023، أن الفضل في النمو الاقتصادي الذي حققته الإمارة يعود بالدرجة الأولى إلى الأداء المتميز للقطاع غير النفطي، الذي توسع على نحو كبير بنسبة 9.2% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليشكل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي. وحدد البلوشي 5 قطاعات رئيسية مستهدفة للنمو المستدام تشمل الصناعات التكنولوجية، الرعاية الصحية، التعليم، السياحة، والزراعة.

هذه القطاعات، ستعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل تحتاج إلى مهارات خاصة، ما يدفع الابتكار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.وتطرق البلوشي للحديث عن ما حققته الإنارة على صعيد القطاع الصناعي، حيث أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحقيق نمو بمعدل 16.6% في عدد الرخص الصناعية الجديدة، كما زاد عدد المصانع العاملة بنسبة 4.7 % ليصل إلى 966 مصنع، ونمت استثمارات الشركات الصناعية التي انتقلت إلى مرحل الإنتاج بنسبة 85.7 % لتصل إلى 15.36 مليار درهم ليصل إجمالي استثمارات المصانع العاملة خلال العام الأول إلى 384.06 مليار درهم، فيما أصدرت أبوظبي 116 رخصة صناعية جديدة خلال النصف الأول من 2023 وهو ما يعزز دور القطاع الصناعي في أبوظبي، لجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الابتكار.

من جانبه أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للاستثمار الأجنبي المباشر في مكتب أبوظبي للاستثمار هيثم الصبيحي، خلال المنتدى أن المكتب سيعمل على تقديم الدعم لصادرات شركات أبوظبي للخارج لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية واتفاقيات التجارة التي وقعتها الإمارات مع عدد من دول العالم.

563.6 مليار درهم ناتج أبوظبي في النصف الأول من 2023 بنمو 4%

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز