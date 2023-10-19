«إعمار العقارية» يستحوذ على %42.4 من سيولة سوق دبي

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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استحوذ سهم «إعمار العقارية» على 42.4% من سيولة سوق دبي المالي، في تداولات أمس، جلسة منتصف الأسبوع، بسيولة قاربت 185.4 مليون درهم، ليغلق عند 6.84 دراهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات الجلسة، بدعم سهمي «دبي الإسلامي» و«إعمار للتطوير» اللذين ارتفعا 1.1% و0.8% على التوالي، وأغلق مؤشر السوق عند 3883.06 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.38%.

وقفز سهم «الفردوس القابضة» بالحد الأقصى عند 0.428 درهم، ليقود ارتفاعات 5 أسهم بسوق دبي، مرتفعاً بنسبة 14.7%. وصعدت في سوق دبي أسهم «سلامة» 1.2%، و«تبريد» 0.3%، فيما استقر «تعاونية الاتحاد» عند 2.36%.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9483.98 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.73%، وشهد السوق ارتفاع أسهم «حياة للتأمين» 6.5%، و«البنك العربي المتحد» 2.5%، و«أمريكانا للمطاعم» 2.4%، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 2%، و«ريسبونس بلس القابضة» 1.5%.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 213.1 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 134 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 104.35 ملايين درهم، ليغلق عند 19.36 درهماً.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة بأكثر من 1.47 مليار درهم موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي، و437.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 8.340 ملايين سهم عبر تنفيذ أكثر من 25.5 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.479 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.821 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و658.1 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

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