شركة Beyon Money تحصل على ترخيص بدء العمليات في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصلت شركة Beyon Money على تصريح تقديم الخدمات المالية (FSP) من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، في سوق أبوظبي العالمي. سيتيح الترخيص لشركة Beyon Money تقديم مجموعة خدماتها المالية، وحلول خدمات الطرف الثالث لزبائنها من المؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية.

وقال روبرتو مانكون، الرئيس التنفيذي للشركة: «من خلال هذا الترخيص، الذي سيتيح لنا تقديم خدماتنا المالية وحلول خدمات الطرف الثالث سنتمكن من تطوير استراتيجيتنا في التوسع الإقليمي، بهدف إطلاق مجموعة خدماتنا في سوق الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية عام 2023. نحن نتطلع إلى طرح مجموعة خدمات Beyon Money بدءاً من التحويلات الدولية الرقمية، والخدمات المالية الشخصية، مع العمل جنباً إلى جنب مع الجهات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسعة نطاق منتجاتنا وخدماتنا، على غرار خدماتنا المتوفرة في البحرين، والتي حققت نجاحًا».

والجدير بالذكر أن شركة Beyon Money حققت نمواً كبيراً في البحرين في عام 2023، مع زيادة سنوية بنسبة أكثر من 115% في عدد الزبائن المشتركين، وما يفوق 60% من حجم المعاملات، عبر البطاقات مسبقة الدفع، وما يزيد على 65% في التحويلات الدولية، إلى جانب النمو بنسبة تتجاوز 100% على أساس شهري في المنتجات الاستثمارية.

أسست Beyon Money في يناير 2022 في البحرين، وحققت نمواً كبيراً في عام 2023، حيث ضاعفت قاعدة زبائنها، وزادت من حجم المعاملات عبر البطاقات والتحويلات والمنتجات الاستثمارية بنسبة 70%.

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