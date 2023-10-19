«أدمو لايفستايل» تستحوذ على «سي لا ڤي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «أدمو لايفستايل القابضة»، المشروع المشترك بين شركة ألفا ظبي القابضة و«مونتيروك إنترناشيونال ليميتد»، عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على مجموعة «سي لا ڤي» للحياة العصرية والتجارب الفاخرة سريعة النمو، في خطوة استراتيجية تأتي تتويجاً للجهود المتسارعة للشركة في إثراء محفظة أعمالها، بمجموعة متنوعة من العلامات التجارية المتخصصة بالرفاهية والتجارب الفاخرة والمطاعم والترفيه، مما يسهم في توسيع حضورها العالمي شرقاً في عالم الضيافة والحياة العصرية.

وانطلقت مجموعة «سي لا ڤي»، وتعني بالفرنسية «هذه هي الحياة»، للمرة الأولى في جنوب شرق آسيا، مستوحية أعمالها من التراث الفني الغني للمنطقة في مجال الفنون والمنحوتات واللوحات والمعابد، وتوسعت المجموعة، خلال السنوات الماضية إلى مدن عالمية مثل سنغافورة ودبي وطوكيو وتايبيه.

وقال بتروس ستاثيس، نائب رئيس مجلس الإدارة، «أدمو لايفستايل القابضة»: «يشكل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية مهمة للتوسع في أعمالنا عالمياً، وتجسيداً واضحاً لرؤيتنا في المضي قدماً لاستكشاف العلامات التجارية البارزة، التي تتمتع بحضور مميز في السوق والاستثمار فيها، وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية».

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