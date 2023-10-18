«سوفت وير إيه جي» تطلق منصة جديدة للشركات

المصدر: دبي - البيان

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حققت شركة «سوفت وير إيه جي» إنجازاً متميزاً أعادت من خلاله تعريف مفهوم تكامل المؤسسات، وذلك من خلال إطلاق «منصة التكامل كخدمة سوبر»، وهي فئة جديدة من منصات التكامل التي تُعد ضرورية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات الكبيرة والحديثة.

وتساعد هذه المنصة الجديدة في إدارة فوضى الاتصال الناجمة عن التوسع الرقمي المتسارع، وهو تحدٍ متزايد وهائل للشركات اليوم والذي ليس بمقدور أدوات التكامل الحالية مواجهته باعتبار أنها تركز بشكل كبير على جانب واحد أو اثنين فقط من القدرات ذات الصلة ولا يمكنها التعامل مع البيئات الهجينة ومتعددة السحابة.

كما تساعد المنصة المؤسسات الكبيرة في الحفاظ على حوكمة جيدة لتقنية المعلومات، في حين أنها تمنحها طرقاً عملية لتصبح أكثر مرونة وإنتاجية. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن يتوفر هناك خمسة مكونات رئيسية، والتي يؤدي تضمينها إلى جعل المنصة مختلفة عن جميع أدوات التكامل المتعارف عليها من قبل.

وقال سانجاي براماوار، الرئيس التنفيذي للشركة: من المتعارف عليه أن كل شركة ترغب بأن تكون في طليعة الابتكار، إلا أن كل شركة أيضاً ينتابها نوع من القلق عندما تحاول ذلك. لقد أصبحنا نعتمد على البيانات والرؤى أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك فإن كبرى المؤسسات في العالم تضطر إلى استخدام أدوات الجيل القديم لمحاولة استكشاف القيمة الحقيقية الكامنة في بياناتها.

نحن متواجدون هنا لتغيير ذلك المفهوم، ولتقديم حل تكامل مؤسسي غير موجود في أي مكان آخر. حل يتيح دمج أي شيء. في أي مكان وفي كل الظروف والأحوال. تفتقر الشركات إلى هذه الحرية لمزاولة عملياتها مع أنها بأمسّ الحاجة إليها اليوم. إلا أنه بمقدورها الحصول عليها الآن مع المنصة الجديدة.

من جهته، قال رامي كشلي، نائب رئيس أول في الشركة: يعتبر التكامل بمثابة حجر الزاوية لمبادرات التحول الرقمي في المدن الذكية والمتصلة على غرار دبي. وذلك تعالج المنصة التحديات الحالية لتكامل المؤسسات، كما أنها ستلعب دوراً فاعلاً في بلورة الأهداف طويلة المدى للمؤسسات المتمثلة في توفير خدمات مبتكرة وموحدة لأصحاب المصلحة، ودفع عجلة التحول الرقمي وتشكيل ملامح مستقبل رقمي أكثر اتصالاً وترابطاً.

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