12 شركة ضمن جناح إستونيا في «جيتكس 2023» لقيادة مستقبل التكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

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تشارك إستونيا، الدولة الرائدة عالمياً في الابتكار الرقمي، في معرض «جيتكس غلوبال 2023 الذي يُعقد حالياً في دبي؛ لتعرض إنجازاتها التكنولوجية المتقدمة، وتستكشف فرص التعاون مع شركاء إقليميين وعالميين.

ويضم جناح إستونيا تحت مظلته 12 شركة تكنولوجية متخصصة في مختلف مجالات الابتكار التكنولوجي؛ مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات التقنية.

وتسعى كل من هذه الشركات إلى استثمار الفرصة السانحة في «جيتكس العالمي 2023» الذي يُعد أحد أهم المعارض التقنية في العالم؛ لتعريف الزوار والمشاركين إلى أحدث ابتكاراتها الرائدة في مجال التقنيات المتقدمة، وإبرام صفقات مع شركاء من المنطقة والعالم.

وتعد إستونيا واحدة من أهم الدول الرقمية على مستوى العالم بفضل تجربتها الناجحة في توظيف التقنيات المبتكرة والمتقدمة في مجال الخدمات الحكومية، ما يضعها في صدارة المشهد التقني العالمي. وتتباهى الدولة باحتضان عشر شركات أحادية القرن «يونيكورن»، وبتفوُّقها على غيرها من الدول الأوروبية بوجود أكبر عدد من الشركات الناشئة الناجحة فيها قياساً بعدد سكانها.

وتحمل الشركات المشاركة في جناح إستونيا مزيجاً واسعاً من الخبرات والتخصّصات إلى المعرض؛ بدءاً من خدمات الدفاع السيبراني وحلول التنقل الذكية، وانتهاءً بخبراء عالميين في الاتصال ورواد في تكنولوجيا التدفق الميوني «Muon Flux» المصممة لتعزيز ممارسات السلامة والبناء في العديد من الصناعات.

يُذكر أن بعض الشركات الإستونية المشاركة؛ مثل Nortal المتخصصة في تطوير التقنيات المتقدمة، وAuve Tech الرائدة في تصنيع المركبات ذاتية القيادة، قد أسست وجوداً لها في المنطقة، ووقعت مذكرات تفاهم مع ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ما يعكس تطلعها إلى التعاون وإقامة شراكات في المستقبل القريب.

ومن المقرر أن تكشف Auve Tech، الشركة الطليعية في مجال المركبات ذاتية القيادة على مستوى إستونيا، عن الجيل الجديد من مركباتها ذاتية القيادة «MiCa» لأول مرة في المنطقة خلال معرض جيتكس العالمي 2023. وتمثل «MiCa» طفرة إبداعية في هذا النوع من المركبات، وتتميز بأجهزة استشعار متقدمة وحلول برمجية تدفع حدود القيادة الذاتية إلى آفاق جديدة.

وإذ تم اختبارها بنجاح على الطرق في اليابان، فمن المتوقع أن تشكل «MiCa» علامة فارقة عالمياً في مجال النقل ذاتي القيادة. واستناداً إلى هذه الإنجازات، سيكون «تافي رويفاس»، رئيس وزراء إستونيا السابق، حاضراً في المعرض للمشاركة في جلسات حوارية حول مستقبل المركبات ذاتية القيادة، والمسائل التشريعية المرتبطة بها، والمجال الأوسع لوسائل النقل اللوجستي.

كما سيكون المعرض منصةً مثالية للدولة الأوروبية تشارك عبرها تجربتها في إعداد الكوادر الماهرة والمبدعة التي تقف وراء الإنجازات الرائعة التي حققتها في مجال التكنولوجيا. فقد وضعت إستونيا برامج تعليمية متخصصة في متناول طلابها الشباب لتحفيزهم على التخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجذب المواهب من الصناعات المتنوعة لاستكشاف مجال البرمجة. وانطلاقاً من ذلك، سيشهد معرض جيتكس مشاركة وزير التعليم الإستوني الذي سيناقش موضوعات مهمة؛ مثل مهارات أجيال المستقبل، وحلول تكنولوجيا التعليم المبتكرة، وقوة التعلم القائم على الذكاء الاصطناعي.

وحري القول إن التقنيات والخدمات المبتكرة التي تقدمها إستونيا ليست جديدة على المنطقة، فقد أدى إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي الإستوني في عام 2022 إلى توطيد التعاون بين البلدين ودفع عجلته إلى الأمام.

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