«قمة مستقبل البلوك تشين 2023» تمهد الطريق لمستقبل أكثر اخضراراً

المصدر: دبي ـ البيان

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اختتمت فعاليات الدورة السادسة من «قمة مستقبل البلوك تشين 2023»، الحدث الأهم والأضخم لتقنية البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي استمرت على مدار 4 أيام في دبي هاربر، واستقطبت نخبة من الخبراء والمختصين في تقنيات البلوك تشين، والعملات المشفرة من مختلف دول العالم.

وسلطت القمة في يومها الأخير الضوء على أهمية تفعيل مساهمة تقنيات البلوك تشين في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، حيث عقدت القمة جلسة حوارية تحت عنوان «تقنيات الويب 3.0 والعمل المناخي» أدارها ميروسلاف بولزر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IAAI والمدير الاستراتيجي لتحالف سلسلة المناخ، وشارك في الجلسة متحدثون من Evercity، ومجلس ميتافيرس العالمي، ومؤسسة كابتن بلانيت وشركة MaasVentures وشركة Krypc Technologies.

وتناولت الدكتورة جين توماسون، رئيسة مجلس ميتافيرس العالمي عدداً من المجالات المختلفة فيما يتعلق بتطبيق بلوك تشين للمناخ، وقالت: «نحتاج إلى حلول الأصول الرقمية الخضراء ـ العملات الرقمية الخضراء، والتمويل الأخضر، والسندات الخضراء - لأننا سنحتاج إلى أن نكون قادرين على دعم تمويل الاستثمار في التقنيات التي تعالج تغير المناخ، كما يتعلق الأمر بإدارة الشبكة الذكية والقدرة على القدرة على ترميز الطاقة وتخزينها وإدارة الطاقة خارج الشبكة. كما يتعلق الأمر بالـNFT والألعاب، ونحن نرى الكثير من التطبيقات الآن، في الوقت الذي تهدف فيه رموز الـNFT إلى جمع الأموال من أجل العمل المناخي، إضافة إلى اللعب لتشجيع الناس على تغيير سلوكياتهم والقيام بالمزيد من الأنشطة الذكية المناخية، وأيضاً ترميز تعويضات الكربون، وهناك الكثير من النشاط حول العالم في هذا المجال والتمويل المتجدد، وفي النهاية التحقق والقياس وإعداد التقارير، لأن ما يميز البلوك تشين هو القدرة على إنشاء طبقة ثقة في إعداد التقارير، ولكن أيضاً في ضمان وصول تمويل المناخ إلى المستفيدين».

واستضافت الجلسة الحوارية «تقنيات البلوك تشين لمستقبل أخضر» والتي تولى إدارتها خورخي كاراسكو، المدير الإداري لقسم تقنيات البلوك تشين والأصول الرقمية في شركة الاستشارات العالمية FTI Consulting نخبة من المتحدثين من ممثلي جمارك دبي، وشركات إنجينستارتر وتك ماهيندرا، وAlif Techologies، حيث أشار نيماناند بوبادي، مدير البرنامج الاستراتيجي في جمارك دبي إلى أن دولة الإمارات شهدت على مستوى القطاع التجاري الحيوي نمواً ملحوظاً بنسبة 41% في صادراتها، مما أحدث تحولاً واضحاً في المشهد الاقتصادي، وقال بهذا الصدد: «إننا ندرك أهمية الوثائق التجارية في التعاملات، لذا يعتبر مشروعنا Dewayne Custom، رائداً على مستوى المنصات القائمة على تقنيات البلوك تشين، إذ يعمل على ربط العمليات اللوجستية والخاصة بالتجارة الرقمية والجهات الحكومية لتمهيد الطريق أمام بناء عالم رقمي بالكامل، حيث يمكنكم أن تجدوا جميع الفواتير والوثائق الحكومية والمعاملات ضمن نسخة واحدة يمكن قراءتها عن طريق البلوك تشين».

وفي معرض حديثه عن دور شركة إنجينستارتر في مجال التمويل الأخضر بإمارة دبي، قال براكاش سوموسوندرام المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنجينستارتر»: «لقد كشفنا خلال مشاركتنا في قمة «مستقبل البلوك تشين» عن علامة تجارية جديدة تحمل اسم IRM، وهي تركز بشكل كامل على التمويل الخاص، خاصةً في ظل الحاجة العالمية لتمويل القضايا المتعلقة بالمناخ بالتزامن مع ازدياد إطلاق المشاريع التي تعنى بمجال الطاقة المتجددة والمستدامة، والتي تتطلب التمويل. ولذلك، أطلقنا منصة مقرها الرئيسي في دبي، وسنتولى تنظيم عملياتها وخدماتها للمستثمرين المعتمدين، بما يضمن تحقيق تمويل أخضر ومستدام».

وسلطت القمة الضوء أيضاً على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في تبني تقنيات الويب 3.0 والأصول الافتراضية، وخاصةً بعد إطلاق أول إطار تنظيمي مستقل في العالم من خلال سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). وقدمت كريستي سوارتز، شريك التكنولوجيا المالية في DLA Piper، وعمار فهمي، المدير القانوني في DLA Piper، عرضاً حول «تطوير أول لوائح مخصصة للأصول الافتراضية في العالم بالشراكة مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية»، وقالت كريستي سوارتز قائلة: «يبدو مستقبل البلوك تشين في دبي إيجابياً، وهذا ما يعود الفضل فيه إلى جهود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، والتي قامت بوضع التشريعات وفقاً لمعايير عالية المستوى. لقد قمنا بالنظر إلى عشرين تشريعاً، وتضمنت معايير مختلفة. إلا أن ما شهدناه مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية كان متقدماً جداً، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين علينا القيام به في هذا المجال. هذه بداية جيدة فعلى سبيل المثال لدى هونج كونج ودبي الآن مذكرة تفاهم للنظر في الأمور المتعلقة بالأصول الافتراضية وتبادل المعلومات، وهذا مفيد من الناحية التشريعية».

ورحبت «قمة مستقبل البلوك تشين 2023» التي عقدت من يوم الأحد 15 أكتوبر واختتمت فعالياتها اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 في دبي هاربر، أكبر مرفأ لليخوت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة، وشملت مؤسسات حكومية وجهات تنظيمية من أكثر من 50 دولة، حيث جمعت أبرز الشركات والمساهمين في تطوير تقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة الذي اجتمعوا في دبي تأكيداً على مكانة دبي الرائدة في هذا المجال.

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