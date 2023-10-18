«فينتيك سيرج» تستكشف مستقبل التجزئة والدفع الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت فعالية «فينتك سيرج 2023»، المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، فعالياتها لليوم الرابع والأخير والتي أقيمت في دبي هاربر، واستقبلت الآلاف من الزوار والخبراء والمتخصصين عبر منظومة قطاع التكنولوجيا المالية.

وركزت فعاليات اليوم الأخير على مستقبل التجزئة والدفع الرقمي، حيث سلطت مريم كيوان، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «سيركل» خلال جلسة «الانتقال من التكهنات إلى ويب3 – تسليط الضوء على المدفوعات والعملات الأجنبية والمساعدات» الضوء على جهود شركتها لتوسيع حضورها على مستوى المنطقة ودولة الإمارات، موضحة أهمية خفض تكاليف المدفوعات عبر الحدود، خاصة وأن أكثر من 1.7 مليار شخص على مستوى العالم يعانون من نقص الخدمات المصرفية.

ونوهت كيوان بالحاجة الضرورية لشركات مثل «سيركل» لتوفير بدائل عن أنظمة الدفع التقليدية، قائلة: «يقوم الناس بدفع رسوم تحويل عالية تتراوح ما بين 6 وبين 8 %، ولكن استخدام العملات المستقرة مثل USDC يساهم في تقليل رسوم التعاملات. وكون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من بين الأكبر عالمياً على صعيد التحويلات المالية الخارجية، وباعتبار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واحدة من أكبر ممرات العملات المشفرة على مستوى العالم، فإن هذه المنطقة تحتاج إلى مزيد من التوسع في هذا المجال».

من جانبه، قدم البروفيسور ريتشارد فيرنر، رئيس مجلس إدارة «فالهالا نيتوورك» كلمة رئيسية عن مستقبل التجزئة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الدفع، والتي ركز فيها على العملات الرقمية للبنك المركزي وكيف أن البنوك ليست مجرد وسيط مالي بل لها دور أكبر عبر القطاعات المالية أكثر من أي وقتٍ مضى. وأوضح فيرنر الأسباب التي تجعل من ألمانيا على سبيل المثال تمتلك أكثر من عشرة أضعاف عدد البنوك المشاركة في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمملكة المتحدة، وهو الأعلى على مستوى القارة الأوروبية أوروبا، مشيراً إلى أنه كلما ارتفع الإقراض المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، كان من الأفضل لنمو وازدهار التجزئة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.

وقدمت جانيت آدامز، المديرة التنفيذية للعمليات في SingularityNET تصوراً لكيفية تشكيل المستقبل من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستكشاف بروز اتجاهات العلوم العصبية في مشهد الذكاء الاصطناعي دائم التطور، وأوضحت أن منطقة الشرق الأوسط تساهم بشكل كبير في هذه الرحلة، وسلطت لضوء على الحاجة لضمان الاستخدام الأخلاقي للتقنيات عالية المستوى، والحرص على الحد من عدم المساواة، وتمهيد الطريق لعصر إيجابي للذكاء الاصطناعي.

وقد حضر أكثر من 100 عارض و160 متحدثاً و1000 مستثمر في فينتك سيرج الفعالية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي جمعت أبرز الشركات من مختلف أنحاء قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم بما فيها المصارف والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية والشركات الناشئة والحكومات والمستثمرين.

ووفرت الفعالية التي تعقد بالتزامن مع فعاليات قمة مستقبل البلوك تشين وExpand North Star وMarketing Mania، وفي إطار فعاليات نسخة هذا العام من «جيتكس جلوبال»، منصة مهمة لربط بيئة التكنولوجيا المالية بشكل مميز.

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