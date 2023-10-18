50 شركة مليارية بقيمة 663 مليار دولار تشارك في معرض «إكسباند نورث ستار»

المصدر: دبي - وام

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جذب معرض «إكسباند نورث ستار»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، 50 شركة مليارية (يونيكورن) تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية نحو 663 مليار دولار أمريكي، ما يمثل مكانة دبي وجهة عالمية للشركات المليارية.

وتعد الشركات المليارية محركات أساسية للابتكار والنمو الاقتصادي في المنطقة، ويؤكد حضورها وجود منظومة تقنية متقدمة، وخاصة في ما يتعلق بنمو رأس المال الاستثماري، فضلاً عن الاستثمار الدولي.

وتأتي مشاركتها في معرض «إكسباند نورث ستار» لتشكل دعماً لأهدافه بتعزيز جهود تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتحويل 30 شركة ناشئة إلى شركة عالمية يونيكورن - بقيمة مليار دولار أو أكثر - بحلول سنة 2033.

وتهدف أجندة دبي الاقتصادية (D33 ) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة في العقد المقبل وتعزيز مكانة دبي لتكون بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في أنحاء العالم.

وقال كريستيان ويدبروك الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة الحوسبة الكمومية Xanadu Quantum Technologies، في كندا، والتي تبلغ قيمتها مليار دولار: «المرة الأولى التي أتيت فيها إلى دبي كانت في وقت سابق من هذا العام، وهذه المرة الثالثة لي هنا ويجب أن أعود مرة أخرى في غضون بضعة أسابيع أخرى. أنا حقاً أحب ذلك هنا. أعتقد أنه يعطيك مثالاً جيداً لما يمكن أن يبدو عليه المستقبل. إنها واحد من البلدان المفضلة لدي في العالم وأعتقد أن ما نقوم به هنا في الحوسبة الكمومية شيء يمكن أن يضاهي طموحات دبي وأبوظبي والإمارات العربية المتحدة كلها في ما يتعلق بالتكنولوجيا العميقة، نحن لسنا في دبي ولكننا قريبون جداً من القيام بشيء ما في أوائل العام المقبل، وهو افتتاح مكتب هنا في دبي. لقد تحدثنا مع مختلف المسؤولين الحكوميين وصناديق الثروة السيادية، وهم أيضاً متحمسون للغاية. في الواقع، أحد مستثمرينا من العام الماضي كان هيئة كهرباء ومياه دبي، وهم مهتمون جداً بالتكنولوجيا العميقة وخاصة الحوسبة الكمومية. هناك الكثير من الشركات الناشئة الرائعة هنا، والكثير من فرص التمويل، والكثير من الحاضنات، كما أنه يتمتع بأجواء رائعة وصديق للأعمال التجارية للغاية».

من جهته، قال جوناثان روس الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Groq التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي: «هذه المرة الأولى لي في دبي، وهي رائعة، لدينا مبيعات في دبي، فالموقع والبنية التحتية رائعة، فهو بجوار أكبر مطار في العالم. إنه مركز العالم الآن. ويعد معرض إكسباند نورث ستار فكرة رائعة وأعتقد أن التركيز على الشركات الناشئة وسيلة رائعة لجعل دبي مركزاً للتكنولوجيا. نبحث دائماً عن عملاء رئيسين في المنطقة، وحينما نحصل على ذلك، سنعمل على ترسيخ أنفسنا بشكل كامل في المنطقة وهذا ما نستكشفه هنا».

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