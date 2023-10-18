حكومة الشارقة تستعرض «الويب 3.0» و«الميتافيرس» في «جيتكس 2023»

المصدر: دبي - البيان

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يواصل جناح حكومة الشارقة في معرض «جيتكس العالمي 2023» جذب كبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات المرموقة والمهتمين من الجمهور العام، حيث استقبل في يومه الثالث الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، واللواء سيف محمد الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وخالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، وحمد جمعة الشامسي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وعمر خلفان الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، والدكتور سليمان بن سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات في الشارقة، وعلي أحمد علي أبو غازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، والدكتور شيرزاد عبدالرحمن طاهر الأمين العام لمجمع القرآن الكريم بالشارقة، وعيسى يوسف، المدير العام لهيئة الشارقة للآثار، وإبراهيم الحوسني، مدير دائرة الإسكان في إمارة الشارقة.

ويب 3.0 وميتافيرس وبلوك تشين

وشهد جناح الشارقة في قاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي في يومه الثالث إطلاق دائرة التخطيط والمساحة مشروعها الجديد «التحول الرقمي باستخدام الويب 3.0» إيذاناً ببدء تطبيق تقنيات الميتافيرس التي تهدف إلى تثقيف الجمهور بالخدمات التي تقدّمها لهم في العالم الافتراضي، مثل خدمة استبدال الأراضي، التي ستمكن المستفيدين من عرض أراضيهم، وتسلم العروض الخاصة بها، وإنجاز جميع معاملات التبادل بكل سلاسة كما ستتيح لموظفي الدائرة إمكان عقد اجتماعاتهم ودوراتهم التدريبية داخل غرف الاجتماعات والتدريب في المبنى ذاته، ضمن فضاء العالم الافتراضي عبر تقنية «الميتافيرس». وإضافة إلى ذلك، ستباشر الدائرة استخدام تقنية البلوك تشين في منصة الويب الخاصة بها للاستفادة من ميزة العقود الذكية.



تراث ثقافي في العالم الافتراضي

وتماشياً مع مساعي إمارة الشارقة لتقديم محتوى أكاديمي ونشر الوعي بالتنوع الثقافي في الإمارة والعالم عبر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، دشنت هيئة الشارقة للآثار مشروع «مركز علم الآثار في عالم الميتافيرس»، الأول من نوعه في المنطقة على مستوى مؤسسات التراث الثقافي وعبر مبادرتي «مركز علم الآثار» و«مسار جبل خطم ملاحة الأثري»، الذي يمثّل محاكاة لأهم الكنوز الأثرية التي تحتضنها إمارة الشارقة والمدرجة في اللائحة التمهيدية للتراث العالمي ليونسكو. وتوفّر هذه المنصة المبتكرة الفرصة أمام أفراد الجمهور لمشاهدة المواقع الأثرية في الإمارة من شتى أنحاء العالم في الوقت نفسه، متيحةً لهم إمكان التفاعل معها والتحاور في أثناء تجوالهم الفعلي.



وتأتي أهمية المشروع في إبراز الدور الحضاري والتنوع الثقافي لإمارة الشارقة عبر الاستثمار في أحدث التقنيات في العالم، إيماناً من هيئة الشارقة للآثار بأن التراث الثقافي الإنساني وسيلة تواصل بين ثقافات وشعوب العالم.



سكني

كما تعزّز حضور الميتافيرس في جناح الشارقة عبر مبادرة «سكني» التي استعرضتها دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، فتوفر هذه المبادرة منصة تفاعلية مبتكرة توظّف أحدث تقنيات الواقع الافتراضي؛ لإتاحة فرصة مشوّقة أمام مواطني إمارة الشارقة للدخول والاطلاع على التصميمات المعتمدة في الدائرة كما تتميّز هذه المنصة التفاعلية بإمكان استعراض أحدث التصميمات المتاحة في قاعة الاستقبال الافتراضية، واختيار التصميم بما يلائم متطلبات واحتياجات المستفيدين، ليواصلوا بعدها استكمال الإجراءات التعاقدية، مع تمكينهم أيضاً من التواصل مع موظف خدمة الاستقبال الافتراضية.



وفي إطار الحرص على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية، وقّعت دائرة الإسكان في إمارة الشارقة اتفاقية تعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بحضور خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، وإبراهيم أحمد الزعابي، رئيس إدارة تطوير الأعمال في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وإبراهيم الحوسني، مدير دائرة الإسكان في إمارة الشارقة.



ورش عمل

وشهد اليوم الثالث أيضاً إقامة أربع ورش عمل كانت الأولى منها تثقيفية تحت عنوان «تقنية «شات جي بي تي» ومستقبل الجرائم الإلكترونية»، فعرّفت ندى علي السويدي من شرطة الشارقة الحضور بمستقبل الجرائم الإلكترونية عبر التقنيات والأساليب الحديثة المستخدمة من قبل قراصنة الإنترنت وتأثيرها في العالم الرقمي وأفراد المجتمع.



في حين كانت ورشة العمل الثانية بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام اليومية»، وناقش فيها خليفة الجزيري الشحي، مدير مجموعة سمارت أي أو تي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في إنجاز المهام اليومية.



أما الورشة الثالثة، فقد تطرّق فيها د. مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين إلى إمكانات تحسين تحليل البيانات وتعزيز الموثوقية في قطاع التمويل اللامركزي. واختتمت حكومة الشارقة فعاليات اليوم الثالث من المعرض بورشة عمل حملت عنوان «أمن العمليات في أثناء السفر» قدمها الدكتور «غريغوريوس فراجكوس»، رئيس مركز الشارقة للأمن السيبراني.

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