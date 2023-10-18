«ستار تشارج» تؤسس مقرها الإقليمي في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم، على هامش مشاركته في فعاليات معرض جيتكس غلوبال، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «ستار تشارج» والتي تعتزم توسيع عملياتها العالمية من خلال تأسيس مقرها الإقليمي في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي.

وتعتبر «ستار تشارج» من الشركات الرائدة في تطوير حلول الطاقة الذكية، إذ توفر مجموعة كاملة من تجهيزات شحن المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة والبرمجيات والخدمات. وتجري الشركة الكثير من أنشطة البحث والتطوير التي تركز على ابتكار حلول الطاقة الجديدة من خلال توظيف التقنيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء، والتوزيع الحيوي للطاقة، وأنظمة التواصل بين المركبات وكافة العناصر المرورية في الطرقات (V2X).

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: «نرحب بانضمام شركة «ستار تشارج» إلى مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، حيث ستستفيد الشركة من تواجدها ضمن منظومة متكاملة وداعمة للأعمال تساهم في دفع آفاق مستقبل التنقل المستدام في جميع أنحاء العالم».

من جانبها، قالت كلير وانغ، مديرة شركة «ستار تشارج» في دول مجلس التعاون الخليجي: «يشرفنا في «ستار تشارج» توقيع هذه الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، حيث إن التزامنا بالابتكار في الأنظمة والبنى التحتية للمركبات الكهربائية، إلى جانب قدرات الدعم الهامة والبناءة التي يوفرها كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومدينة مصدر، ستساهم في رسم ملامح مستقبل مشرق للتنقل المستدام في المنطقة. لا شك أن هذه الشراكة ستمثل حافزاً هاماً لنمو معدلات انتشار المركبات الكهربائية والتحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وذكاء وحفاظاً على البيئة».

وقد تم تصميم مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) العالمي بهدف الارتقاء بجهود تطوير المركبات الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية، حيث ستتمكن الشركات من الاستفادة من الدعم الأكاديمي ودعم مراكز ومرافق الاختبار وجهود البحث العلمي والتطوير، وإصدار الشهادات وتوفير الخدمات وورش خدمة وتخزين ومرافق التصنيع وتوفير التكامل اللوجستي على المستوى العالمي.

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