«سبلنك» تستعرض دورها في المرونة الرقمية خلال مشاركتها للمرة الأولى في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «سبلنك» (Splunk)، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وقابلية المراقبة، عن أول مشاركة لها في الدورة الثالثة والأربعين لمعرض جيتكس غلوبال لهذا العام.

ويشكّل معرض جيتكس غلوبال، وهو حدث التكنولوجيا الأكثر شهرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، فرصة مواتية واستثنائية لشركة «سبلنك» لتأكيد التزامها بتحسين مزايا وقدرات المرونة الرقمية، وتعزيز كفاءة الأمن السيبراني.

وكذلك لتوجيه وإرشاد المؤسسات نحو استخدام منصتها الموحدة للأمن وقابلية المراقبة لضمان أمن وكفاءة أداء أنظمتها الرقمية. وتأكيداً على ما تحظى به هذه المنطقة من أهمية كبيرة، سيقوم غاري ستيل، رئيس شركة «سبلنك» ورئيسها التنفيذي، بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط وحضور معرض جيتكس لهذا العام. ويمثل حضوره دليلاً راسخاً على تفاني شركة «سبلنك» وحرصها على تعزيز توقعاتها في منطقة الشرق الأوسط ومنحها بُعداً جديداً.

وأعرب أحمد السعدي، نائب رئيس شركة «سبلنك» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن سروره البالغ بالمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، بالقول، «نحن نرى في جيتكس جلوبال 2023 منصة مواتية وغير مسبوقة تتيح لشركة «سبلنك» فرصة قيّمة لإبراز أهمية المرونة الرقمية وتبادل الأفكار حول مشهد الأمن السيبراني السريع التطور وقابلية المراقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لدينا يقين راسخ بأن هذه المنطقة تمتلك إمكانات هائلة للابتكار التكنولوجي، ونحن ملتزمون بدعم عملائنا في رحلات تحولهم وازدهارهم».

وفي هذا العام، من المرتقب أن تسجل شركة «سبلنك» حضوراً بارزاً لها في معرض جيتكس يجعلها محط أنظار الزوار والمهتمين، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والعروض التوضيحية الجذابة. وسيتمكن الحضور من وضع مهاراتهم في القيادة على المحك من خلال تحدي بعضهم البعض في جهاز محاكاة سائقي السباقات (Racing Driver Simulator) من «سبلنك». يتيح جهاز المحاكاة للمشاركين مشاهدة البيانات في الوقت الفعلي حول أدائهم في القيادة.

كما ستعرض شركة «سبلنك» أيضاً منصة «سبلنك إيدج هاب» (Splunk Edge Hub) التي تم إطلاقها أخيراً. وتدعم منصة «إيدج هاب» التكامل الرأسي للبيانات الناتجة عن أجهزة الاستشعار وأجهزة إنترنت الأشياء والمعدات الصناعية، وذلك لإتاحة إمكانية تحسين عملية صنع القرار في الظروف التشغيلية ومراقبة الأصول أثناء رحلة التحول نحو تحقيق مزيد من المرونة الرقمية.

سيتم توزيع منصة «سبلنك إيدج هاب» حصرياً من خلال شركاء معتمدين من المتخصصين في هذا المجال الذين يمكنهم تصميم حلول ملائمة لمعالجة التحديات الحرجة التي تواجه الأعمال والعمليات التشغيلية ضمن قطاعاتها. وتتوفر منصة «سبلنك إيدج هاب» حالياً بإصدار محدود في الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها خطط للتوسع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المحيط الهادئ.

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