«مالية دبي» تطلق منصة رقمية مبتكرة لإدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المصدر: دبي – البيان

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أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي، خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2023، منصة رقمية لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتختص المنصة الرقمية التي أطلق عليها اسم DP3 وتُعد فريدة من نوعها في العالم، بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع مراحلها، ابتداءً من مرحلة فحص المشروع وتحديده ودراسته، ومروراً بإتمام تنفيذه والشروع في تشغيله، وانتهاءً بانتهاء مدة عقده، وذلك على مستوى الجهات الحكومية التي تنوي تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.

وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، حرص الدائرة على إرساء أسس النجاح للمشاريع الرأسمالية الحكومية، بجانب التوسّع في منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف الحكومة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتشغيلها في مختلف القطاعات الحكومية، مشيراً إلى الدور الفعال الذي يُتوقع أن تلعبه منصة DP3 الرقمية والمتمثل في تيسير إشراك القطاع الخاص في المشاريع المطورة عبر منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، قال عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، خلال حفل إطلاق منصة DP3 الرقمية في جيتكس، إن رؤية دبي الاستراتيجية ترتكز على الحاجة إلى مواصلة دعم الاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال هياكل تمويل بديلة مثل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإقامة مشاريع بنية تحتية كبيرة يمكن أن تصل أعمار عقودها حتى 30 عاماً.

ورحّب أهلي بالجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة منصة DP3، موضحاً أن المنصة الرقمية الجديدة المعنية بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وُضعت وطُوّرت من أجل الأتمتة المتقدمة لتسهيل إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على امتداد المراحل المختلفة لهذه المشاريع، ابتداءً من الفكرة ووصولاً إلى التنفيذ والتشغيل، وحتى الانتهاء من عقود المشاريع.

بدورها، أوضحت منى أحمد عبدالله مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في دائرة المالية، أن المنصة الرقمية الجديدة DP3 من شأنها تعزيز حوكمة تبني إطار الشراكة وتنفيذه على مستوى الجهات الحكومية المختلفة في إمارة دبي، وتمكين الدائرة من تحديد الغايات ووضع الأهداف الكفيلة بدعم نجاح التوسع في تطبيق إطار الشراكة في مختلف القطاعات والخدمات العامة.

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