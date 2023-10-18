مدينة دبي للإنترنت تبرم شراكة مع مؤسسة ريادة الأعمال الألمانية لدعم نمو الشركات الناشئة

المصدر: دبي - وام

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وقعت مدينة دبي للإنترنت شراكة استراتيجية مع مؤسسة «ريادة الأعمال الألمانية»، بهدف تعزيز منظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في إمارة دبي، التي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للأفكار المبتكرة وبيئة حاضنة لأصحاب المواهب والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم.

ووقع على الاتفاقية بالنيابة عن مدينة دبي للإنترنت، عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، وعن مؤسسة «ريادة الأعمال الألمانية» الدكتور توماس ماك، رئيس قسم تطوير الأعمال والاستشارات، على هامش مشاركة مدينة دبي للإنترنت وحاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2023» ومعرض ومؤتمر «إكسباند نورث ستار 2023»، اللذين استضافتهما دبي خلال هذا الأسبوع.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر مدينة دبي للإنترنت الدعم للشركات الألمانية الناشئة الراغبة في توسيع أعمالها إلى دولة الإمارات والأسواق الإقليمية. وسوف تحظى الشركات الألمانية الناشئة بفرصة افتتاح مقرات لها في مدينة دبي للإنترنت، حيث يمكنها الاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية والمرنة والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى أبرز العلامات التجارية والجامعات والمتخصّصين في القطاع.

وقال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، في لقاء مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن مدينة دبي للإنترنت توفر بيئة داعمة للأعمال مدعومة بالبنية التقنية المتطورة والجاذبة للشركات بمختلف أحجامها وتعد الوجهة المفضلة لرواد الأعمال والمبتكرين والباحثين عن بيئة أعمال محفزة على النمو والتعاون والابتكار، معرباً عن تطلعهم للعمل عن كثب مع مؤسسة «ريادة الأعمال الألمانية» لفتح المجال أمام الشركات الألمانية الناشئة للنمو والانطلاق نحو العالمية من دبي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضاف أن مدينة دبي للإنترنت توفر البيئة الصحيحة للأعمال الألمانية وهدفنا ترسيخ مكانة دبي لاستقطاب جميع المواهب من العالم في التكنولوجيا سواء كانت في الذكاء الاصطناعي أو التجارة الإلكترونية وغيرها، وهذا التعاون يساعدنا على جذب الاستثمارات الخارجية والإنجاز في استراتيجية D33 خلال السنوات العشر المقبلة في التكنولوجيا واستقطاب المهارات.

من جانبه قال الدكتور توماس ماك، من مؤسسة «ريادة الأعمال الألمانية: «يسعدنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع مدينة دبي للإنترنت، المركز الرائد إقليمياً في قطاع التكنولوجيا. هذه الاتفاقية توفر للشركات الألمانية منصة لاستكشاف الفرص في المنطقة، كما تتيح لها فرص التعاون مع أبرز صناع التكنولوجيا العالميين الذين يتخذون من مدينة دبي للإنترنت مقراً لهم، فضلاً عن إمكانية الوصول لرواد الأعمال والمستثمرين في دبي والإمارات والمنطقة على حد سواء».

ومن الجدير بالذكر بأن حاضنة الأعمال in5 كانت قد أعلنت عن إنجاز جديد خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر «إكسباند نورث ستار 2023«»، حيث وصل العدد الإجمالي للشركات الناشئة التي دعمتها الحاضنة منذ إنشائها إلى أكثر من 850 شركة ناشئة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة دبي للإنترنت هي شريك الابتكار في معرض «جيتكس جلوبال 2023»، الذي يجري تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 16 – 20 أكتوبر.

وتعدّ مدينة دبي للإنترنت مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها في المنطقة، علماً أنها لعبت دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات استراتيجية التحوّل الرقمي في دبي لأكثر من عقدين. وتضمّ مدينة دبي للإنترنت أكثر من 3 آلاف عميل من أبرز الشركات العالمية يعمل فيها ما يزيد على 29 ألف متخصص.

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