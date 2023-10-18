«جيتكس 2023» يشهد شراكة استراتيجية في الكود المنخفض والتحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «إنفنت» envnt. شركة الحلول الرقمية والتكنولوجية المتخصصة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الكود المنخفض خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2023» أحد أكبر معارض التكنولوجيا المتخصصة على مستوى العالم، عن شراكة مع شركة «ميندكس Mendix» المتخصصة في مجال تطوير low-code، والتحول الرقمي واستشارات تكنولوجيا المعلومات.

وتسعى شركة «إنفنت» من خلال شراكتها الاستراتيجية الجديدة مع «ميندكس» إلى توسيع وتعزيز مكانتها في المنطقة والوصول إلى أسواق وتقنيات جديدة، وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة خلال معرض «جيتكس غلوبال 2023» الذي تشارك فيه «إنفنت» للعام الثالث على التوالي، بحضور كل من المدير الإقليمي لشركة «ميندكس» مايك دي وولف، وحمد الصالح رئيس مجلس إدارة شركة «إنفنت».

وتهدف تلك الشراكة إلى تسريع دورة حياة تطوير التطبيقات ودعم النشر التكراري على نطاق واسع، وذلك من خلال إنشاء تطبيقات حديثة ومرنة باستخدام أداة تحافظ على أعلى معايير الأمان والجودة والحوكمة.

وقال أبل محملجي الرئيس التنفيذي لشركة «إنفنت»: يسعدنا اليوم الكشف عن شراكة جديدة تجمعنا مع شركة «ميندكس» المتخصصة في مجال التحول الرقمي واستشارات تكنولوجيا المعلومات. تلتزم «إنفنت» بجلب حلولٍ فعالةٍ وشاملةٍ وتوفير جودة حياةٍ أفضل للجميع، وتحقيقاً لهذا الهدف قمنا بعدد من التوسعات في أوروبا وخارجها وجذب شركاء جددٍ لتقديم تجربة رائدةً عالميةً في مجال التحول الرقمي.

ويضيف: نحن نحرص على مشاركاتنا في «جيتكس» وهي فرصة ملائمة للقاء بشركاء جدد واستعراض أحدث خدماتنا في المنطقة في إطار استراتيجيتنا لتعزيز التحول الرقمي والتوسع المستمر وحرصنا الدائم على مواكبة أحدث التغييرات التكنولوجية لتلبية احتياجات وتطلعات عملائنا، ما يُسهم في تحقيق خططنا المستقبلية بأن نصبح ضمن أكبر شركات الحلول الرقمية الشاملة في المنطقة.

ومن جانبه قال مايك دي وولف المدير الأقليمي لشركة «ميندكس»: يسعدنا أن نكشف ومباشرة من معرض جيتكس، عن شراكتنا الجديدة مع envnt. الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي واستشارات تكنولوجيا المعلومات. لا يقتصر هذا التعاون المهم على توسيع مجموعتنا من الحلول ذات التعليمات البرمجية المنخفضة فحسب؛ بل يضيف إليها مجموعة من الخبرات التي تكمل وجودنا ومسيرتنا في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وفرنسا. تتمتع envnt. بسجل حافل في الاستفادة من التقنيات المتطورة مثل #lowcode و#blockchain و#AI. يتوافق نهجهم تماماً مع مهمتنا المتمثلة في تمكين الشركات من الابتكار والتحول.

حلول «الشباك الواحد»

ومن جهة أخرى قال أبل محملجي: لقد نجحت «إنفنت» خلال 4 سنوات من انطلاقها في مضاعفة محفظة الشركة بأكثر من 8 مرات عما بدأنا به، ومن ثم نعمل على التوسع في السوق العالمية والأوروبية تحدياً بعد النجاح الذي حققناه في المنطقة، ونبدأ بالعمل على التواجد في السوق الفرنسي خلال الفترة المقبلة، وبصفتها شركةً متخصصة في تصوّر وتصميم وبناء تجارب ذات مغزىً تعزز التحولات الرقمية وتسرع من التطورات التكنولوجية، تعمل «إنفنت» مع أسماءٍ وشركاء ذات شهرةٍ عالميةٍ في القطاع الحكومي وقطاعات الرعاية الصحية والأعمال والمالية والتعليم وغيرها من القطاعات الهامة، تأتي أهم إنجازاتها الجديدة عملها على تحقيق رؤية 2030 والتي تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة استثمارية عالمية جذابة، حيث يتجسد التزام envnt.

بهذه الرؤية من خلال إنشاء حلول «الشباك الواحد» والتي تمكن المستثمرين من إنجاز متطلبات مشروعاتهم الاستثمارية بشكل سهل وسريع بعيداً عن التعقيدات الإدارية وتغطي كامل رحلة النشاط الاستثماري باستخدام تقنيات الشركة المتقدمة. كما وقامت الشركة بتصميم منصات موحدة مبنية على أحدث التقنيات لتمكين المواطنين السعوديين من الحصول على المهارات المطلوبة بهدف الاستفادة من العديد من الفرص الوظيفية المتوفرة في المملكة، لتمكين الجيل الجديد من الشباب السعودي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز