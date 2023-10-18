«يانغو» تعتزم التوسع عالمياً بافتتاح مكتب عالمي في مدينة دبي للإنترنت

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «يانغو» Yango المتخصصة في تقديم خدمات التوصيل عبر موقعها الإلكتروني والتطبيقات الذكية، عزمها افتتاح مكتب عمليات عالمية جديد، رسمياً في الربع الأخير من العام 2023، وذلك في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم TECOM والتي تعد مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها في المنطقة.

وتُعدّ هذه الخطوة الاستراتيجية لإنشاء مكتب عمليات عالمية لشركة «يانغو» Yango تقدماً ملحوظاً في سعيها للإشراف على عملياتها وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات، مثل خدمة «يانغو» Yango لنقل الركاب وخدمة التوصيل من «يانغو» Yango، لتزويد حلول التوصيل في الميل الأخير، وخدمة تكنولوجيا «يانغو» Yango، التي توفر تقنيات خاصّة تتيح لتجار البيع بالتجزئة التحوّل نحو إطار عمل قائم على التجارة الإلكترونية، فضلاً عن غيرها من المبادرات المستقبلية.

وممثلاً مدينة دبي للإنترنت، وقع عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم TECOM– القطاع التجاري، اتفاقية التعاون إلى جانب إسلام عبد الكريم، المدير العام لشركة «يانغو» Yango في دول مجلس التعاون الخليجي، وأديني أديبايو، الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في «يانغو» Yango، للإعلان رسمياً عن انضمام هذه الشركة الرائدة إلى منظومة شركات التكنولوجيا المبتكرة في مدينة دبي للإنترنت.

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي للإنترنت، قال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم TECOM – القطاع التجاري، في معرض تعليقه على هذه الاتفاقية: «نحن حريصون على إرساء شراكات راسخة مع أهم صناع التكنولوجيا وتوفير بيئة عمل جاذبة ومرنة تمكن الشركات العالمية من النمو وتوسيع أعمالها في المنطقة وما وراءها انطلاقاً من دبي، الأمر الذي ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لصناعة وتصميم المستقبل».

وأضاف: «يسرّنا انضمام شركة «يانغو» Yango إلى مدينة دبي الإنترنت، حيث ستحظى بفرصة الاستفادة مما تتمتّع به مدينة دبي للإنترنت من موارد وإمكانات، لتوسيع نطاق عملياتها العالمية، ما يسهم في الارتقاء بخدمات النقل المتاحة لملايين المستخدمين حول العالم».

ومن جانبه، قال أديني أديبايو، الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في شركة «يانغو»: «إنّ بيئة العمل المتقدّمة والداعمة للابتكار والبنية التحتية ذات المعايير العالمية في دبي وموقعها الاستراتيجي هي من العوامل التي تجعل منها الخيار الأمثل لشركة «يانغو» Yango، لتحقيق رؤيتها للنمو وتوسيع نطاق عملياتها على المستوى العالمي. وبالطبع، ما من موقع أفضل من مدينة دبي للإنترنت، المعروفة بدورها البارز في دعم قطاع التكنولوجيا والابتكار على مدى أكثر من عقدين، لإطلاق مركز عملياتها العالمية الجديد.

وقال إسلام عبد الكريم، المدير العام لشركة»يانغو«في دول مجلس التعاون الخليجي:»يأتي افتتاح مكتب عملياتنا العالمية الجديد تأكيداً على التزامنا بتوسيع نطاق انتشارنا على المستوى العالمي ومواصلة توفير حلول التكنولوجيا المبتكرة التي تسهم في إحداث فرق إيجابي في حياة الأفراد في المنطقة وخارجها«.

تجدر الإشارة إلى أنّ مشاركة»يانغو«في معرض»جيتكس جلوبال 2023«تؤكد التزامها بالتوصل إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تسهم في الارتقاء بجودة حياة الأفراد في كافة أنحاء العالم. وتعمل الشركة حالياً على ابتكار المساعدة الذكية»ياسمينة«التي تحاكي الإنسان وتتحدّث باللغة العربية والمجهزة بتقنيات بالذكاء الاصطناعي، والتي ستمتاز بقدرتها على مساعدة المستخدم في تنفيذ مهام تتخطّى حدود المهام الأساسية، مثل بثّ الموسيقى أو التحكّم بأجهزة المنزل الذكية. وتتوفر هذه المساعدة اليوم حصراً لغايات الاختبار التجريبي، وستُعرض في معرض»جيتكس جلوبال 2023«، الذي تشارك فيه مدينة دبي للإنترنت كشريك الابتكار.

وتعدّ مدينة دبي للإنترنت مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها في المنطقة، حيث شكلت حجر الأساس في تحقيق مستهدفات استراتيجية التحوّل الرقمي في دبي لأكثر من عقدين. وتضمّ مدينة دبي للإنترنت أكثر من 3 آلاف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل فيها 30 ألف متخصص.

وفي تصريح خاص لـ» البيان«، قالت لميا الرواز، مديرة المنطقة، يانغو، الجزائر: «سوف يسهم مكتب العمليات العالمية الجديد في تحفيز التقدّم التكنولوجي عبر توفير بيئة تشجّع على التعاون والابتكار، لتمكين شركة»يانغو«Yango من تطوير وتقديم الحلول التي تلبي مختلف احتياجات عملائها أينما وجدوا حول العالم. وسيكون هذا المكتب بمثابة مركز تميز لعمليات»يانغو" Yango في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها، بما يمكّنها في المستقبل من الارتقاء بقطاع التكنولوجيا عبر تمكين المواهب المحلية وتعزيز الابتكار وتسهيل تبادل المعرفة على نطاق عالمي».

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