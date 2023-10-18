جمارك أبوظبي تعزز التكامل الرقمي مع وزارة الصناعة وتدرا ومجلس الإمارات للإعلام في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في جناح حكومة أبوظبي خلال معرض جيتكس غلوبال 2023 الذي يعقد في المركز التجاري العالمي بدبي، ثلاثة اتفافيات مستوى أداء الخدمة بشأن وضع إطار عام لتبادل المعلومات والتكامل الرقمي مع كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، ومجلس الإمارات للإعلام.

وذلك لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، وترسيخ علاقات الشراكة الإستراتيجية بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لجمارك أبوظبي وأطراف الاتفاقيات وبما ينسجم مع الخطة الإستراتيجية الشاملة لحكومة أبوظبي خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة عامة.

وقع سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام جمارك أبوظبي اتفاقية مع مجلس الإمارات للإعلام ومثله محمد سعيد الشحي الأمين العام للمجلس، فيما وقع مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية اتفاقيتين الأولى مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومثلها سعادة أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، والثانية مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ومثلها محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة.

وتهدف اتفاقيات مستوى أداء الخدمة بشأن وضع إطار عام لتبادل المعلومات والتكامل الرقمي إلى تعزيز أواصر التعاون المؤسسي بين جمارك أبوظبي وأطراف الاتفاقيات لتسهيل العمليات الجمركية، وتسريع الإجراءات وفق التشريعات النافذة، ووضع إطار عام ومنهجي ومنظم لتبادل المعلومات والبيانات والخدمات بما يدعم المصالح والأهداف المشتركة.

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