20 شركة إيطالية ناشئة تشارك في إكسباند نورث ستار دبي

المصدر: دبي - البيان

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نجحت إيطاليا في مهمتها الرامية لتنمية الاقتصاد الرقمي المستدام، مسلطة الضوء على مكانتها الرائدة باعتبارها الدولة الأوروبية الوحيدة الممثلة في معرض إكسباند نورث ستار 2023 الذي تجري فعالياته في دبي هاربور.

ويعد هذا المعرض بمثابة مركز عالمي لقادة القطاع والمبتكرين ورجال الأعمال الذين يستشرفون المستقبل لتعزيز مسارات التقارب والكشف عن التقنيات المتطورة وتبادل الأفكار الرائدة، ما يشكل إنجازاً حقيقياً في مشهد التجارة الرقمية الديناميكي الإيطالي. ومثل جناح وكالة التجارة الإيطالية أكثر من 20 شركة ناشئة إيطالية، توفر حلولاً ذات رؤية مبتكرة في مجالات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز (AR).

وتميز الحضور الإيطالي بتنوعه، ما يؤكد تفاني الدولة في تعزيز التعاون الدولي ودفع النمو الاقتصادي. وتجذب الشركات الناشئة الرائدة في وكالة التجارة الإيطالية الاهتمام مع مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، والتنقل، والتكنولوجيا الغامرة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، ومنتجات البرمجيات، وتكنولوجيا البناء، وتكنولوجيا الفعاليات، وتكنولوجيا الإعلانات/MarTech.

ولكن ما الدافع الجماعي لهذه الشركات الناشئة؟ يتمثل هذا الدافع في العمل على تعزيز التعاون الجماعي لتطوير اقتصاد رقمي مستدام يحتضن مسار التقدم التكنولوجي مع ضمان مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وقال لورينزو فنارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات: «تعد إيطاليا رائدة في مجال المحادثات التحويلية على المستوى الأوروبي. وتزدهر حركة الابتكار والتحول الرقمي المستدام بين الشركات الناشئة، حيث تقوم الحكومة بضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع.

وتؤكد مشاركتنا في إكسباند نورث ستار جهودنا المستمرة في السعي لتعريف الجمهور العالمي بالشركات الإيطالية. وتمثلت الجمهورية الإيطالية من خلال مجموعة من الشركات الناشئة الاستثنائية عبر محفظة رقمية متنوعة جاهزة للتواصل مع السوق العالمية على أوسع نطاق».

من جهته، قال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات: «تعد مشاركتنا في إكسباند نورث ستار بمثابة مؤشر على مكانتنا الاستراتيجية في مشهد التحول الرقمي. وتمنحنا المحادثات المستمرة في مجال الاقتصاد المستدام، فرصة استثنائية لاستعراض الروح المبتكرة للشركات الإيطالية وضمان التزامها بالاستدامة. وأنا سعيد برؤية النجاح الاستثنائي الذي شهده الجناح الإيطالي، مع إيماني العميق بقدرة شركاتنا الناشئة على ضمان التواصل المستمر مع المستثمرين والشركاء المحتملين من جميع أنحاء العالم».

وتوفرت لزوار الجناح الإيطالي في المعرض فرصة التعرف على مجموعة من المنتجات والخدمات الرائدة التي تقدمها المؤسسات المشاركة، مساهمة في إحداث ثورة حقيقية في المشهد الرقمي. ويدل تمثيل الفئات الديناميكية عبر القطاعات على تصميم إيطاليا واهتمامها بتوجيه مسار الابتكار المستدام، ودفع عملية التحول الرقمي، وتمهيد الطريق لمستقبل مستدام مع نحو الابتكار المستدام والتحول الرقمي وتشكيل الاقتصاد الرقمي.

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