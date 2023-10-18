«سنوفليك» تستعرض حلول الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة في «جيتكس 2023»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سنوفليك (Snowflake)، الشركة السحابية المتخصصة في تخزين البيانات، مشاركتها في «جيتكس 2023»، معرض التكنولوجيا الأكبر على مستوى المنطقة والذي سيُقام في مركز دبي التجاري العالمي في أكتوبر 2023. هذا العام، سيستعرض فريق سنوفليك دور المنصة في تمكين سحابة البيانات، وتعزيز قدرات الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية بأمان، ومعالجة التحديات والفرص عبر مختلف القطاعات، ومن ذلك التمويل والبيع بالتجزئة والإعلان كما ستسلط سنوفليك الضوء على الفرص اللامحدودة للذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة.

وأعلنت سنوفليك مجموعة من الاستثمارات الاستراتيجية لتسريع الذكاء الاصطناعي العام والنماذج اللغوية الكبيرة للعملاء، ومن ذلك عقد شراكات هادفة مع Neeva وApplica وStreamlit وReka. وضمن إطار هذه الشراكات، أطلقت سنوفليك ميزة «مستندات الذكاء الاصطناعي»، التي تمكّن من خصوصية معاينة الوثائق وذلك بالاستفادة من النموذج اللغوي الكبير للمنصة لاستنباط رؤى قيّمة وأكثر عمقاً من المستندات بسرعة ودقة وسهولة. وإضافة إلى ذلك، تعمل «خدمات سنوبارك كونيتنر» (بميزة المعاينة الخاصة) على توسيع وتعزيز بنية سنوفليك التحتية لإدارة مجموعة متنوعة من المهام، ومن ذلك مجموعات التطبيقات، واستضافة النماذج اللغوية الكبيرة، وتدريب النماذج، وأكثر من ذلك بكثير بشكل أكثر أماناً ضمن منصة سنوفليك.

كما ستتاح لزوار «جيتكس 2023» فرصة فريدة للتعرف إلى منهج سنوفليك وطريقتها في تمكين الشركات من بناء التطبيقات مباشرة في منصتها لتحقيق الدخل من التطبيقات الغنية بالبيانات ونشرها مباشرة في سحابة البيانات. ويمكّن استخدام سنوفليك أساساً لتطوير التطبيقات من نشر ثقافة الاكتشاف والتعاون السلس عبر مستويات الشركات كافة، ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في طريقة مشاركة البيانات واستخدامها في اقتصاد مشاركة البيانات الجديد.

كما ستستضيف سنوفليك مجموعة من الجلسات الشيقة التي تستعرض عبرها مجموعة منتجاتها المتطورة، إضافة إلى حلقة نقاش مع محمد الزواري، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وبمشاركة عدد من عملاء الشركة لمناقشة أفضل الرؤى والأفكار في إطلاق العنان لقوة بيانات الشركات.

وقال محمد الزواري، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، سنوفليك: «تتمثل رؤيتنا في سنوفليك في القضاء على صوامع البيانات وتعزيز قدرة الشركات على استغلال بياناتها. ويدفع الذكاء الاصطناعي هذه الرؤية إلى الأمام بسرعة هائلة وقد قطعنا خطوات كبيرة في توفير تشغيل قائم على الذكاء الاصطناعي، وتمكين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من أداء المهام القائمة على البيانات بأمان، وإعادة تصوّر تجربة المطورين والإداريين مع الذكاء الاصطناعي. وتقدّم سنوفليك للشركات القدرة على التحكم ببياناتها بصورة لا مثيل لها، والوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي للطرف الأول والثالث، وتحقيق بنية تحتية مرنة وذاتية الإدارة وتمنحها القوة التي تحتاجها على شكل خدمة متكاملة.»

وأضاف، «بينما يسمح الذكاء الاصطناعي للشركات بشحن إمكانات جديدة، تقدم سنوفليك تجربة منتج رائعة تزيل التعقيدات من لوحات المستخدمين النهائيين. وتم تصميم تجربة المستخدم القائمة على الذكاء الاصطناعي في سنوفليك لتحقيق رضا عملائنا من الشركات، ما يضمن قدرتها على احتضان إمكانات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل واتخاذ قرارات مبنية على البيانات بثقة تامة».

تفضلوا بزيارة جناح سنوفليك في القاعة 8، الجناح B10 في معرض جيتكس 2023 للاستمتاع بتجربة الحلول المتطورة التي تدعم سحابة البيانات والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

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